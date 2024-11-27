ВИДЕО Новые подробности жестокого убийства в Сунтажи

В ночь на 15 ноября в полицию поступила информация о предполагаемом убийстве в частном доме в Огренском крае, Сунтажской волости. На месте происшествия полиция обнаружила тело 51-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями.

В ходе оперативного розыска сотрудники полиции установили личности подозреваемых и начали масштабные поиски, задействовав кинолога с собакой. Уже утром того же дня двое мужчин, 34 и 49 лет, были задержаны. Оба ранее привлекались к ответственности за преступления, включая насилие.

Предварительные данные указывают, что подозреваемые были знакомы с жертвой, и между ними существовал давний личный конфликт. Преступление, вероятно, совершено из мести.

Один из задержанных подозревается в нанесении смертельных ударов. Затем, по версии следствия, оба скрыли улики и инсценировали ограбление: разбили окно дома погибшего и разбросали вещи.

34-летний мужчина признан главным подозреваемым в убийстве. Его сообщник 49 лет подозревается в соучастии.

Сосед погибшего, приютивший его кота, рассказал программе Degpunktā, что подозреваемые проживают в том же поселке. По его словам, раньше они были в дружеских отношениях с жертвой, однако летом уже совершили нападение на него.

Основной версией остается месть за давние разногласия. Однако сосед сомневается в ее достоверности.

"То, что пишут про какие-то долги, - это все выдумки. Они просто нашли повод. Такому убийству нет оправдания. Там не просто пара ударов... Все изрезано до неузнаваемости. Серьезно повреждены сердце, легкие. Даже лицо. На похоронах гроб не открывали", - рассказал мужчина.

Сосед также вспомнил, что несколько лет назад один из подозреваемых ударил человека топором по голове. За это он отбывал тюремный срок.

Видео: сюжет программы Degpunktā: