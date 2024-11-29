Клиентка каршеринга заплатила за лопнувшую шину. Возможно, она была не виновата

"Характеристика пореза свидетельствует о том, что металлический предмет, который был источником, по моей экспертной оценке, то ли из поверхности земли или из поверхности поврежденного бордюра, начал повреждать боковину колеса. В связи с тем, что траектория движения автомобиля не совпадала с осевой линией, на которой находилось данное повреждение, мы видим глубокое проникновение металлического предмета в боковину, с последующим уменьшением зоны воздействия. И это повреждение, исходя из объяснения двух сторон, могло произойти заранее, до момента потери давления в данным колесом. По той причине, что данный порез не мог быть фатальным с самого начала, по той причине, что он не позволил бы двигаться автомобилю ни одного метра. А на месте происшествия произошло окончательный фатальный выход из строя данного колеса", - заявил независимый автотехнический эксперт Рамиль Ибрагимов.