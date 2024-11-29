У каршерингового автомобиля компании CityBee на ходу лопнула шина. Клиентке компании Алисе пришлось оплатить ремонт, хотя повреждение, возможно, произошло не по ее вине. Можно ли избежать таких ситуаций, разбиралась программа LSM+ "Сегодня вечером".
Клиентка каршеринга заплатила за лопнувшую шину. Возможно, она была не виновата
Рижанка Алиса рассказала программе свою историю.
"Еду домой спокойно и вот останавливаюсь тут на светофоре. И получается так, что большой взрыв, прям очень сильный и я думаю - что случилось? Понимаю, что у машины, с одной стороны, колесо спустилось резко. Тогда думаю, скорее всего это мое колесо. И так как это был час пик, чтобы не затруднять дорожное движение, я съехала сразу после светофора на эту площадку и сразу позвонила CityBee", - рассказывает Алиса.
По ее словам, она самостоятельно добралась до дома, но спустя время раздался звонок из CityBee.
"Вот у вас такая ситуация, во время вашей поездки повредилось колесо, значит, мы вам выставляем счет, потому что это было во время вашей поездки и в договоре так написано, сказали в CityBee. Я немного в шоке, ведь я никуда не наезжала, за что?
Я им объясняю, что я не виновата, что на мне взорвалось колесо, у которого, скорее всего, большой пробег и я не наезжала ни на какие ямы. Я сразу вам сообщила, почему вы сейчас хотите выставить счет?" - недоумевала Алиса.
LSM+ обратился в Ассоциацию независимых экспертов с просьбой дать свою оценку ситуации.
"Характеристика пореза свидетельствует о том, что металлический предмет, который был источником, по моей экспертной оценке, то ли из поверхности земли или из поверхности поврежденного бордюра, начал повреждать боковину колеса. В связи с тем, что траектория движения автомобиля не совпадала с осевой линией, на которой находилось данное повреждение, мы видим глубокое проникновение металлического предмета в боковину, с последующим уменьшением зоны воздействия. И это повреждение, исходя из объяснения двух сторон, могло произойти заранее, до момента потери давления в данным колесом. По той причине, что данный порез не мог быть фатальным с самого начала, по той причине, что он не позволил бы двигаться автомобилю ни одного метра. А на месте происшествия произошло окончательный фатальный выход из строя данного колеса", - заявил независимый автотехнический эксперт Рамиль Ибрагимов.
Таким образом, автомобиль мог какое-то время двигаться с поврежденным колесом. Но по правилам CityBee девушке все равно пришлось заплатить за поврежденное колесо 120 евро.
В компании CityBee рассказали, что в том случае их специалисты признали, что виноват водитель.
В компании также заявили, что недавно изменила правила, связанные с ответственностью водителя в подобных случаях.
"Инициатива BeeChill стартовала этой осенью. С 16 октября этот сбор применяется ко всем поездкам. Если речь идет конкретно о повреждении шин, самое важное - сообщить нам. Если клиент почувствовал или заметил, что шина повреждена, остановился и немедленно сообщил об этом в нашу службу поддержки, возмещение ущерба не требуется", - заявила представитель CityBee Моника Бесевичюте-Чесе.
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