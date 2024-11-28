Жители рижского микрорайона Кенгарагс делятся в Интернете неприятными новостями и призывают быть осторожными, ведь в районе орудуют воры автомобильных зеркал. Несколько машин уже пострадали от их рук, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ В рижском микрорайоне орудуют воры автозеркал, владельцев призывают к бдительности
Одна из улиц, где можно заметить автомобили без зеркал - это улица Аглонас. Здесь был ограблен автомобиль марки Volkswagen. В свою очередь, автомобиль BMW с похожими повреждениями был припаркован неподалеку, на улице Булту. У машины журналисты программы встретили ее владельца Эдгара.
В ночь, когда произошла кража, мужчина заметил подозрительных личностей во дворе многоквартирного дома:
"Сработала сигнализация машины, а рядом с Peugeot стояли двое парней. Кто знает, что они делали. Они не трогали машину, но ходили вокруг всех автомобилей и светили фонариками. Так как они не прикасались к автомобилям, я не стал звонить в полицию. Но к тому моменту зеркал на моей машине уже не было. Жена сказала, что в районном чате была новость о 50 машинах без окон и фар. До сих пор ничего подобного не происходило", - поделился пострадавший.
Полиция сообщает, что в последнее время было получено несколько заявлений о подобных кражах, хотя их не так много, как утверждает мужчина.
Большинство владельцев пострадавших автомобилей имеют страховку КАСКО.
Государственная полиция призывает жителей сообщать о нарушениях, чтобы, когда воры будут пойманы, их смогли привлечь к ответственности за все их преступления.
Неподалеку на газоне программа обнаружила зеркало от еще одного автомобиля марки BMW. Очевидно, оно выпало или разбилось и стало непригодным. Журналисты программы передали его экипажу Государственной полиции, который встретили неподалеку.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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