Видео В рижском микрорайоне орудуют воры автозеркал, владельцев призывают к бдительности

Одна из улиц, где можно заметить автомобили без зеркал - это улица Аглонас. Здесь был ограблен автомобиль марки Volkswagen. В свою очередь, автомобиль BMW с похожими повреждениями был припаркован неподалеку, на улице Булту. У машины журналисты программы встретили ее владельца Эдгара.

"Сработала сигнализация машины, а рядом с Peugeot стояли двое парней. Кто знает, что они делали. Они не трогали машину, но ходили вокруг всех автомобилей и светили фонариками. Так как они не прикасались к автомобилям, я не стал звонить в полицию. Но к тому моменту зеркал на моей машине уже не было. Жена сказала, что в районном чате была новость о 50 машинах без окон и фар. До сих пор ничего подобного не происходило", - поделился пострадавший.