"Я тоже совершаю ошибки". Элине Дидрихсоне пришлось объясниться по поводу курения

Ранее и в интервью журналистам, и в своем личном профиле в Instagram Элина заявляла, что алкоголь и сигареты ей чужды.

Например, Джилинджеру она рассказывала, что выросла в семье, где одурманивающие вещества были под запретом, и что такие вещи для нее находятся "за красными линиями".

После того, как Элину поймали с поличным на лжи, на нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В конце концов инфлюенсер обратилась к своим подписчикам в Instagram. В видеоролике она оправдывается:

"То, что я христианка, не гарантирует, что я всегда поступаю правильно. Я тоже совершаю ошибки на своем пути с Богом".

Уже сообщалось, что имя Дидрихсоне фигурировало в нескольких скандалах, вызвавших широкий резонанс в обществе. Она неоднократно попадала в поле зрения как Центра защиты прав потребителей, так и Службы государственных доходов, а также она и ее муж Наурис привлекли внимание Социальной службы и Инспекции по защите прав детей после опубликованного видео с их сыном.

Широко обсуждались и привычки Элины не пристегиваться ремнем безопасности в автомобиле. Дидрихсоне также получала нарекания за то, что не использовала хэштег #reklāma в Instagram, где активно рекламирует одежду.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!