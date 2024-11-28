На автомобильный рынок Латвии вышел новый бренд - китайские автомобили Dongfeng. Покупателям предложены модели разных типов: электромобили, гибриды и машины с бензиновым или дизельным двигателем. Бренд представляет свои автомобили под лозунгом Drive your dreams, а первым дилером в Латвии стала компания Wess Select.
Китайский бренд автомобилей выходит на латвийский рынок
В Dongfeng заявляют, что их основными ценностями являются качество, стремление к совершенству, внедрение передовых технологий, постоянное развитие продукции и забота о водителях.
"Дух Dongfeng - это наша гарантия создания экосистемы счастья и солидарности для компании, ее сотрудников и всех, кто работает с нами", - утверждают представители бренда.
Автомобили Dongfeng разрабатываются на собственной платформе компании. Линейка включает машины для любого бюджета - от компактного Dongfeng BOX стоимостью 23 000 евро до внедорожника премиум-класса M-Hero, цена которого достигает 170 000 евро. В 2024 году покупателям доступны 10 моделей, а в следующем году выбор обещают значительно расширить.
Одной из новинок бренда стал электромобиль Dongfeng BOX. Его длина составляет всего 4 метра, однако он отличается вместительностью. Машина оснащена батареей емкостью 42,3 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 310 километров по циклу WLTP. Мощность двигателя - 95 лошадиных сил. На данный момент эта модель доступна только в электрической версии.
Компания Dongfeng Motor Group Co., Ltd. занимает ведущие позиции в автомобильной отрасли Китая. Основанная в 1969 году, она базируется в Ухане, провинция Хубэй. Сегодня ее активы составляют 499,3 миллиарда юаней, штат сотрудников насчитывает 127 000 человек. В мировом рейтинге крупнейших компаний Dongfeng занимает 188-е место.
Автомобили компании продаются более чем в 100 странах, общий объем международных продаж превысил 1,2 миллиона единиц.
В Латвии продажей Dongfeng занимается компания Wess Select, входящая в WESS Auto Group. Это одна из крупнейших сетей автосалонов в стране, представляющая бренды Toyota, Lexus, Hondа, а также BMW. Помимо продаж новых и подержанных автомобилей, компания предоставляет услуги ремонта, страхования и финансирования. В группе работает более 200 человек.
Импорт Dongfeng в страны Балтии организует компания WESS Mobility. Ее деятельность включает закупку и сертификацию транспортных средств, а также управление дилерской сетью в регионе. Компания обеспечивает поддержку продаж и послепродажное обслуживание автомобилей.
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