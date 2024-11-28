Китайский бренд автомобилей выходит на латвийский рынок

В Dongfeng заявляют, что их основными ценностями являются качество, стремление к совершенству, внедрение передовых технологий, постоянное развитие продукции и забота о водителях.

"Дух Dongfeng - это наша гарантия создания экосистемы счастья и солидарности для компании, ее сотрудников и всех, кто работает с нами", - утверждают представители бренда.

Автомобили Dongfeng разрабатываются на собственной платформе компании. Линейка включает машины для любого бюджета - от компактного Dongfeng BOX стоимостью 23 000 евро до внедорожника премиум-класса M-Hero, цена которого достигает 170 000 евро. В 2024 году покупателям доступны 10 моделей, а в следующем году выбор обещают значительно расширить.

Одной из новинок бренда стал электромобиль Dongfeng BOX. Его длина составляет всего 4 метра, однако он отличается вместительностью. Машина оснащена батареей емкостью 42,3 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 310 километров по циклу WLTP. Мощность двигателя - 95 лошадиных сил. На данный момент эта модель доступна только в электрической версии.