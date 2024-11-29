За последние полвека число детей, которые умерли, не достигнув пятилетнего возраста, резко сократилось: с примерно 20 млн в 1960 году до 4,9 млн в 2022 году. Во многом это стало возможным благодаря "Расширенной программе иммунизации" (РПИ), утвержденной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1974 году. Эта программа оказалась невероятно успешной: обеспечив вакцинами малышей, она помогла спасти более 150 млн жизней. Такой прогресс достоин похвал, но впереди еще много работы, ведь на долю новорожденных приходится половина всей смертности детей до пяти лет, и во многих случаях ее причиной были инфекции.