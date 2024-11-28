Швеция запросила помощь Китая в расследовании повреждения подводных кабелей

"Швеция направила официальный запрос Китаю о сотрудничестве с нашими властями для выяснения обстоятельств случившегося. Этот запрос был отправлен сегодня," - сообщил Кристерссон.

Премьер-министр подчеркнул: "Мы считаем крайне важным установить точные причины произошедшего и ожидаем, что Китай выполнит нашу просьбу."

Согласно информации Wall Street Journal (WSJ), китайское грузовое судно Yi Peng 3 могло намеренно волочить якорь на протяжении более 160 километров по дну Балтийского моря, что привело к повреждению двух подводных кабелей.

Следователи изучают версию, что капитан китайского судна мог получить указания от российских спецслужб для совершения акта саботажа.

Шведские и финские власти сообщили о завершении осмотра мест повреждений кабелей. Однако анализ собранных доказательств продолжается. Представители шведской полиции подчеркнули, что версия о намеренном повреждении кабелей остаётся вероятной. Инцидент классифицирован как возможный акт саботажа.

Сообщение о повреждении кабеля C-Lion 1, соединяющего Хельсинки и Росток, поступило 18 ноября, спустя день после новостей о повреждении кабеля Arelion, связывающего Швецию и Литву. Оба инцидента произошли в исключительной экономической зоне Швеции.

Для проведения расследования создана совместная рабочая группа из представителей Швеции, Финляндии и Литвы. Официальная причина повреждений пока не установлена.

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