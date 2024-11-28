Швеция официально обратилась к Китаю с просьбой о содействии в расследовании повреждений двух коммуникационных кабелей в Балтийском море. Ответственность за происшествие может лежать на китайском грузовом судне. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Ульф Кристерссон, сообщает LETA.
Швеция запросила помощь Китая в расследовании повреждения подводных кабелей
"Швеция направила официальный запрос Китаю о сотрудничестве с нашими властями для выяснения обстоятельств случившегося. Этот запрос был отправлен сегодня," - сообщил Кристерссон.
Премьер-министр подчеркнул: "Мы считаем крайне важным установить точные причины произошедшего и ожидаем, что Китай выполнит нашу просьбу."
Согласно информации Wall Street Journal (WSJ), китайское грузовое судно Yi Peng 3 могло намеренно волочить якорь на протяжении более 160 километров по дну Балтийского моря, что привело к повреждению двух подводных кабелей.
Следователи изучают версию, что капитан китайского судна мог получить указания от российских спецслужб для совершения акта саботажа.
Шведские и финские власти сообщили о завершении осмотра мест повреждений кабелей. Однако анализ собранных доказательств продолжается. Представители шведской полиции подчеркнули, что версия о намеренном повреждении кабелей остаётся вероятной. Инцидент классифицирован как возможный акт саботажа.
Сообщение о повреждении кабеля C-Lion 1, соединяющего Хельсинки и Росток, поступило 18 ноября, спустя день после новостей о повреждении кабеля Arelion, связывающего Швецию и Литву. Оба инцидента произошли в исключительной экономической зоне Швеции.
Для проведения расследования создана совместная рабочая группа из представителей Швеции, Финляндии и Литвы. Официальная причина повреждений пока не установлена.
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