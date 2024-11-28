Чт, 28.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

Швеция запросила помощь Китая в расследовании повреждения подводных кабелей

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон Фото: EPA/Scanpix

Швеция официально обратилась к Китаю с просьбой о содействии в расследовании повреждений двух коммуникационных кабелей в Балтийском море. Ответственность за происшествие может лежать на китайском грузовом судне. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Ульф Кристерссон, сообщает LETA.

"Швеция направила официальный запрос Китаю о сотрудничестве с нашими властями для выяснения обстоятельств случившегося. Этот запрос был отправлен сегодня," - сообщил Кристерссон.

Премьер-министр подчеркнул: "Мы считаем крайне важным установить точные причины произошедшего и ожидаем, что Китай выполнит нашу просьбу."

Согласно информации Wall Street Journal (WSJ), китайское грузовое судно Yi Peng 3 могло намеренно волочить якорь на протяжении более 160 километров по дну Балтийского моря, что привело к повреждению двух подводных кабелей.

Следователи изучают версию, что капитан китайского судна мог получить указания от российских спецслужб для совершения акта саботажа.

Шведские и финские власти сообщили о завершении осмотра мест повреждений кабелей. Однако анализ собранных доказательств продолжается. Представители шведской полиции подчеркнули, что версия о намеренном повреждении кабелей остаётся вероятной. Инцидент классифицирован как возможный акт саботажа.

Сообщение о повреждении кабеля C-Lion 1, соединяющего Хельсинки и Росток, поступило 18 ноября, спустя день после новостей о повреждении кабеля Arelion, связывающего Швецию и Литву. Оба инцидента произошли в исключительной экономической зоне Швеции.

Для проведения расследования создана совместная рабочая группа из представителей Швеции, Финляндии и Литвы. Официальная причина повреждений пока не установлена.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх