В Латвии выбрали самое дружелюбное самоуправление

По результатам оценки данных, представленных самоуправлениями, визитов экспертов и анализа предоставленных услуг, победителем стал Мадонский край.

Глава SIF Заига Пуце отметила, что усилия по созданию среды, где каждый чувствует заботу и поддержку, вдохновляют общество. Она подчеркнула, что вклад в развитие детских садов, учреждений для пожилых людей, семейных праздников и инфраструктуры делает общины сильнее и счастливее.

В этом году заявки на конкурс подали 28 из 43 самоуправлений. Все они соревновались за главный титул без регионального деления. В финал вышли Мадона, Сигулда, Лиепая и Салдус, а по итогам голосования жителей "золотой билет" получила Саласпилсская дума, которая также стала финалистом.

Победитель, Мадонский край, получил денежный приз в размере 20 000 евро. Кроме того, Салдусская дума была награждена премией в 10 000 евро за успехи в профилактике насилия в школах и семьях.

Особое внимание в этом году было уделено теме борьбы с насилием и сотрудничеству различных организаций. Участники представили проекты, направленные на создание безопасной и поддерживающей среды для детей и взрослых.

Спонсоры конкурса также наградили финалистов. Салдус получил приз в 1500 евро от компании Eco Baltia vide на улучшение окружающей среды. Сигулда получила 500 евро от компании Jumis.

Конкурс проводится с 2017 года. Информацию о доступных услугах, льготах и проектах самоуправлений можно найти на платформе Vieta ģimenei.

Фонд интеграции общества также реализует программы "Дружелюбное к семьям рабочее место" и выдает удостоверения "Почетная семья Латвии", поддерживая многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами.

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