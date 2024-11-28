Крупную партию нелегальных сигарет и алкоголя нашли в Екабпилсе

Обыски прошли во вторник, 26 ноября, по десяти адресам, связанным с лицом, подозреваемым в незаконном производстве, хранении, транспортировке и реализации алкогольных напитков и табачных изделий.

В результате операции изъято 238 780 сигарет различных марок, 383 литра жидкости с алкогольным запахом и 200 литров дизельного топлива. Топливо хранилось в пластиковых канистрах разного объема.

Среди обнаруженных сигарет - популярные бренды Winston, Marlboro и NZ Gold. Также найдены марки Denim, Chesterfield, Queen, Keno, Prince, Minsk и другие.

Ассортимент алкоголя также оказался разнообразным. Полицейские изъяли 96 литровых бутылок марки XP-10, 12 литровых бутылок Kremlyovskaya и 55 пятилитровых емкостей с жидкостью неизвестного происхождения, напоминающей алкоголь.

В рамках этого дела задержан один подозреваемый. Ведется расследование по статье 221, часть первая Уголовного закона Латвии. Она предусматривает наказание за незаконное производство, хранение, транспортировку или сбыт алкогольной продукции и табачных изделий в значительном объеме. Виновному грозит до двух лет лишения свободы, краткосрочное заключение, пробация, общественные работы или штраф.

Полиция напоминает, что, согласно закону, никто не может быть признан виновным, пока его вина не будет доказана в установленном порядке.

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