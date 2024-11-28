Израиль наносит удары по Ливану на следующий день после перемирия

Согласно сообщениям израильских СМИ, этот удар стал первым авиаударом Израиля по Ливану с момента прекращения огня.

"В здании, которое "Хезболла" использовала для хранения ракет средней дальности, была зафиксирована террористическая активность", - заявили в израильской армии. В сообщении также уточняется, что угроза была устранена с помощью авиации.

Перемирие между Израилем и "Хезболлой" вступило в силу в среду в 4:00 утра. Это произошло после более чем года боевых действий, которые привели к тысячам жертв.

Соглашение предусматривает прекращение огня на 60 дней. В течение этого времени Израиль обязуется вывести свои войска из Южного Ливана, а боевики "Хезболлы" - отступить на север за реку Литани. Эта река находится примерно в 30 километрах от границы с Израилем.

Для поддержания порядка в приграничной зоне будет размещена ливанская армия. За выполнением условий перемирия будет наблюдать международная группа под руководством США. В ее состав войдут также Франция, Ливан, Израиль и миротворческая миссия ООН (UNIFIL).

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