28 ноября ВВС Израиля нанесли авиаудар по складу оружия шиитской группировки "Хезболла" на юге Ливана. Это произошло спустя всего день после вступления в силу перемирия между сторонами, начавшегося утром 27 ноября, сообщает LETA.
Израиль наносит удары по Ливану на следующий день после перемирия
Согласно сообщениям израильских СМИ, этот удар стал первым авиаударом Израиля по Ливану с момента прекращения огня.
"В здании, которое "Хезболла" использовала для хранения ракет средней дальности, была зафиксирована террористическая активность", - заявили в израильской армии. В сообщении также уточняется, что угроза была устранена с помощью авиации.
Перемирие между Израилем и "Хезболлой" вступило в силу в среду в 4:00 утра. Это произошло после более чем года боевых действий, которые привели к тысячам жертв.
Соглашение предусматривает прекращение огня на 60 дней. В течение этого времени Израиль обязуется вывести свои войска из Южного Ливана, а боевики "Хезболлы" - отступить на север за реку Литани. Эта река находится примерно в 30 километрах от границы с Израилем.
Для поддержания порядка в приграничной зоне будет размещена ливанская армия. За выполнением условий перемирия будет наблюдать международная группа под руководством США. В ее состав войдут также Франция, Ливан, Израиль и миротворческая миссия ООН (UNIFIL).
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!