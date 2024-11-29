Конкурс Выиграй 2 билета на концерт Шуры Би-2!

8 декабря Шура Би-2 представит в ночном клубе First концертное шоу Rock'n'Talk, в ходе которого не только исполнит хиты группы, но также поделится ироничными историями. Мы хотим порадовать одного из наших подписчиков и разыгрываем 2 билета на мероприятие в Telegram-канале RUS TVNET!