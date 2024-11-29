8 декабря Шура Би-2 представит в ночном клубе First концертное шоу Rock'n'Talk, в ходе которого не только исполнит хиты группы, но также поделится ироничными историями. Мы хотим порадовать одного из наших подписчиков и разыгрываем 2 билета на мероприятие в Telegram-канале RUS TVNET!
Конкурс ⟩ Выиграй 2 билета на концерт Шуры Би-2!
Чтобы принять участие в конкурсе, переходите в наш Telegram-канал и следуйте двум простым условиям:
Счастливого обладателя билетов мы объявим уже 5 декабря. Удачи!
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