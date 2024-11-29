28 ноября 2024 года, вскоре после 19:00, на улице Парадес в Риге женщина за рулем автомобиля марки BMW не справилась с управлением транспортным средством, машину занесло, и она врезалась в остановку, сообщает Государственная полиция.
В Болдерае водитель BMW врезалась в автобусную остановку
Фотография с места происшествия была опубликована в группе Facebook, посвященной рижским районам Даугавгрива и Болдерая.
В результате происшествия никто не пострадал. По факту начат административный процесс.
Судя по фотографиям, опубликованным другими пользователями Facebook, в результате столкновения у остановки был поврежден один из опорных столбов навеса.
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