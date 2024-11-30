Россия захватывает по 22 кв. км территории Украины в день. Говорит ли это об успехе наступления?

«С одной стороны, их отдельные батальоны беспилотных ударных авиационных систем наносят нам огромные потери, на сегодня о каком-то паритете или нашем преимуществе в потерях надо забыть, "в поле" его нет с момента штурма Авдеевки, и при такой тактике, которой мы придерживаемся, не будет никогда больше. Авиация и УМПК, конечно, сглаживают этот счёт, но "вообще", а вот на поле боя картина давно не в нашу пользу», — пишет он.

«Но с другой стороны, у СБС нет своей пехоты, и какие бы потери они не нанесли, удержать территорию они не могут — нечем. Рано или поздно российская пехота добирается до хилого "укрепа" и убивает или обращает в бегство его защитников, несмотря на сотни израсходованных для их защиты FPV. Итог мы видим на карте».

По словам эксперта, такие действия российских войск — «непрерывная, бесконечная разведка боем, когда масса войск мелкими группами бьёт то туда, то сюда, и пытается прорваться там, где противник слаб».

«При такой тактике, когда надо проломить массой людей массу дронов и убить несколько человек в "укрепе", подготовка войск особого влияния на исход боя не оказывает, отсюда и недельная "подготовка" новых контрактников перед отправкой в бой.