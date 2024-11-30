Теневой флот: удастся ли Западу обескровить путинский режим?

По его словам, ЕС также отслеживает и вносит в черные списки многочисленные подставные фирмы, созданные Россией для поддержки теневой торговли нефтью, и рассматривает вариант санкционирования компаний, связанных с их адресами, как это уже делают США. Помимо этого, Евросоюз ввел санкции против юридических лиц, поддерживающих российский энергетический экспорт, таких как "Совкомфлот" - это крупнейшая судоходная компания в РФ, специализирующаяся на перевозке сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов.

Анализ данных и предложений по внесению новых судов и организаций в санкционные списки ведется в Брюсселе беспрерывно. Но все новые позиции должны быть единогласно одобрены Советом ЕС.

Новый пакет не вызывает противоречий в ЕС

В отличие от многих других, дискуссия об этих санкциях относительно бесконфликтна, считает директор центра по безопасности и борьбе с финансовыми преступлениями британского Королевского института объединенных служб (RUSI) Том Китинг, ведь страны Евросоюза не извлекают выгоду из работы теневого флота РФ. "Маловероятно, что, например, Венгрия или Австрия нарушат единство Евросоюза в этом вопросе, потому что на них эти меры никак не влияют", - сказал он в беседе с DW. При этом страны Балтии, Финляндия и Швеция особенно мотивированы, ведь их эта проблема касается напрямую, и они же являются самыми активными среди всех членов ЕС в продвижении санкций против России в целом.