Полиция нашла одного из пропавших в Юрмале подростков; поиски девушки продолжаются

Полиция сообщила, что Марк 2009 года рождения найден живым и здоровым.

Полиция продолжает поиски Алисы Лауры Индриксоне 2011 года рождения, которая ушла из дома в Юрмале на улице Серавоту 29 ноября около семи часов утра и до сих пор не вернулась.

Рост Лауры 160 сантиметров, у нее худощавое телосложение, каштановые волосы длиной до плеч. Была одета в брюки цвета бордо и черное пальто.

Фото: Valsts policija

Полиция просит откликнуться всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростков, и сообщить об этом по телефону 110.

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