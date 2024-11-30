Государственная полиция просит помощи населения в поисках двух подростков из Юрмалы, сообщили агентству LETA в полиции. Один из подростков найден, поиски второго продолжаются.
Полиция нашла одного из пропавших в Юрмале подростков; поиски девушки продолжаются
Полиция сообщила, что Марк 2009 года рождения найден живым и здоровым.
Полиция продолжает поиски Алисы Лауры Индриксоне 2011 года рождения, которая ушла из дома в Юрмале на улице Серавоту 29 ноября около семи часов утра и до сих пор не вернулась.
Рост Лауры 160 сантиметров, у нее худощавое телосложение, каштановые волосы длиной до плеч. Была одета в брюки цвета бордо и черное пальто.
Полиция просит откликнуться всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростков, и сообщить об этом по телефону 110.
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