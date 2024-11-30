Сирийские джихадисты и их союзники контролируют уже большую часть города Алеппо

Организация также сообщила, что Россия впервые с 2016 года нанесла воздушные удары по нескольким районам Алеппо.

Наступление повстанцев на поддерживаемое Ираном и Россией правительство президента Сирии Башара Асада началось в среду, в тот же день, когда вступило в силу соглашение о прекращении огня в Ливане между Израилем и поддерживаемой Ираном ливанской боевой группировкой "Хезболла".

Джихадисты и их союзники к пятнице заняли более 50 городов и поселков на севере Сирии и вошли в западные районы Алеппо.

В субботу SOHR сообщает, что джихадистский альянс Хайят Тахрир аль-Шам (ХТШ), возглавляемый бывшим сирийским филиалом "Аль-Каиды", и его союзники захватили большую часть города Алеппо, а также правительственные центры и тюрьмы.

ХТШ контролирует значительные территории в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, а также части провинции Алеппо, провинций Хама и Латакия.

Джихадисты и их союзники добились и других успехов на севере Сирии, в том числе захватили город Саракиб, стратегически важный на пути к Алеппо, сообщает SOHR.

За последние дни в ходе боев и российских авиаударов погибли 311 человек - 183 боевика ХТШ и союзников, 100 солдат и 28 мирных жителей, сообщает SOHR.

Сирийские государственные СМИ сообщили, что четыре мирных жителя погибли при обстреле студенческого общежития в Алеппо боевиками ХТШ.

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