Со временем каждый владелец смартфона сталкивается с тем, что устройство начинает работать с ошибками. Из-за них телефон может работать гораздо медленнее, чем обычно, "зависать", а иногда можно просто наблюдать всякие странности. Это может произойти как со среднестатистическими телефонами, так и с очень мощными флагманами, поэтому в ситуации определенно не стоит винить производителя, "из-за которого телефон снова глючит".