Если вы проживаете в многоквартирном доме и не на самом верхнем этаже, есть большая вероятность, что рано или поздно квартиру может затопить сосед сверху. Чаще всего это происходит из-за повреждений инженерных коммуникаций: прорываются трубы, выходят из строя стояки и тому подобное. Результаты могут быть крайне неприятными - как визуально, так и финансово. Что делать, если уже несколько месяцев не удается справиться с ситуацией, созданной соседом сверху? Ответ на этот вопрос искала программа Латвийского телевидения 4. studija, cообщает портал Lsm.lv.
У соседей сверху протекает вода: потерпевшая месяцами ищет решения проблемы
Проблема из-за квартиры сверху
С конца лета в ванной комнате в квартире Лиги появилась влага. Она подозревает, что причина - у соседа сверху.
"Я вызвала домоуправление, сантехника, чтобы он убедился, что это не моя вина. Они подтвердили, что проблема не в моей квартире, а идет сверху", - рассказывает Лига.
До сих пор вода откуда-то просачивается, и проблема не решена, потому что никто - ни соседи, ни старший по дому, ни управляющая компания - не могут связаться с жильцами квартиры сверху.
Телефонные звонки игнорируются, на стук в дверь тоже никто не отвечает - в том числе и команде программы.
Ситуация в квартире Лиги не критическая, но крайне неприятная, особенно с учетом того, что после покупки квартиры она сделала ремонт в ванной комнате. Теперь потолок в ванной явно поврежден.
"На голову не капает. Капает в шахту. Но, к сожалению, эта вода в шахте портит и потолок в ванной комнате", - объясняет Лига.
Она обратилась в Рижскую думу.
"К сожалению, они переадресовали в Rīgas namu pārvaldnieks. Владельцы квартиры - точнее, арендаторы, так как квартира принадлежит Рижской думе и сдана в аренду, - до сих пор не обеспечили доступ к своей квартире", - говорит Лига.
Полиция может войти только в случае задержания
В самоуправлении подтвердили, что квартира, где, возможно, произошла авария, сдана в аренду семье с правом приватизации. Пока Лига остается единственной пострадавшей, так как вода не дошла до квартир этажом ниже.
"Управляющий нашим домом Янис стучал в дверь этой квартиры. Я слышала, что никто не открыл", - рассказывает Лига.
Она недоумевает, что делать в такой ситуации, ведь, возможно, жильцу квартиры нужна медицинская помощь. А вдруг произошла утечка газа или другая авария, угрожающая всем жителям дома?
В соответствии с Законом о полиции работники Государственной или муниципальной полиции могут проникнуть в частное владение только в строго определенных случаях.
"Сотрудники правоохранительных органов, выполняя свои обязанности в рамках служебной компетенции, имеют право в любое время суток попасть в квартиру без разрешения жильцов в случаях, когда необходимо задержание на месте преступления или существует угроза жизни других лиц", - поясняет заместитель начальника отдела общественных связей Государственной полиции Ласма Грейдане.
Что касается бытовых ситуаций, например, когда сосед сверху затапливает квартиру, ответственность лежит на управляющей компании.
Управляющая компания: нет права проникнуть в квартиру
"Почему решение такой проблемы занимает так много времени?" - недоумевает Лига.
С этим вопросом программа обратилась в управляющую компанию SIA Rīgas namu pārvaldnieks, которая в ответе сослалась на неприкосновенность частной жизни и жилища.
"В реальности в таких многоквартирных домах, где приходится уживаться множеству собственников, иногда возникают такие и даже более сложные ситуации. Управляющая компания не имеет права проникать в квартиру без разрешения владельца.
Этот запрет распространяется даже на аварийные ситуации, затрагивающие интересы других жильцов. Полиция в такой ситуации тоже помочь не может", - объясняет представитель Rīgas namu pārvaldnieks Инита Кабанова.
Особенно сложно разрешить конфликт, если владелец или арендатор не проживает в квартире постоянно. В ситуации, когда, например, постоянно льется вода, управляющая компания может перекрыть воду во всем подъезде, но это не решает проблему, когда вода капает по чуть-чуть.
"Для таких случаев пока нет подходящего правового решения. Мы подготовили и подали предложения в Министерство экономики с просьбой пересмотреть нормативное регулирование, чтобы систематически решать подобные проблемы, а не бороться с каждой ситуацией по отдельности", - поясняет Кабанова.
Причины, по которым жильцы не открывают двери даже в критических ситуациях, бывают самые разные.
"Очень часто это связано с тем, что люди не хотят, чтобы обнаружили незаконную перепланировку или то, что именно они стали причиной аварии. Но каждый случай индивидуален. В таких ситуациях проводятся переговоры, делаются предупреждения. Если это не дает результата, дело передается в суд", - добавляет Кабанова.
Rīgas namu pārvaldnieks удалось связаться с соседями Лиги сверху, с ними ведутся переговоры. Однако, возможно, проблема будет решена через суд, инициатором чего выступит управляющая компания.
"В данном случае переговоры с жильцами продолжаются, поэтому есть надежда на решение проблемы", - заключила Кабанова.
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