У соседей сверху протекает вода: потерпевшая месяцами ищет решения проблемы

"В реальности в таких многоквартирных домах, где приходится уживаться множеству собственников, иногда возникают такие и даже более сложные ситуации. Управляющая компания не имеет права проникать в квартиру без разрешения владельца.

Этот запрет распространяется даже на аварийные ситуации, затрагивающие интересы других жильцов. Полиция в такой ситуации тоже помочь не может", - объясняет представитель Rīgas namu pārvaldnieks Инита Кабанова.

Особенно сложно разрешить конфликт, если владелец или арендатор не проживает в квартире постоянно. В ситуации, когда, например, постоянно льется вода, управляющая компания может перекрыть воду во всем подъезде, но это не решает проблему, когда вода капает по чуть-чуть.

"Для таких случаев пока нет подходящего правового решения. Мы подготовили и подали предложения в Министерство экономики с просьбой пересмотреть нормативное регулирование, чтобы систематически решать подобные проблемы, а не бороться с каждой ситуацией по отдельности", - поясняет Кабанова.

Причины, по которым жильцы не открывают двери даже в критических ситуациях, бывают самые разные.

"Очень часто это связано с тем, что люди не хотят, чтобы обнаружили незаконную перепланировку или то, что именно они стали причиной аварии. Но каждый случай индивидуален. В таких ситуациях проводятся переговоры, делаются предупреждения. Если это не дает результата, дело передается в суд", - добавляет Кабанова.

Rīgas namu pārvaldnieks удалось связаться с соседями Лиги сверху, с ними ведутся переговоры. Однако, возможно, проблема будет решена через суд, инициатором чего выступит управляющая компания.

"В данном случае переговоры с жильцами продолжаются, поэтому есть надежда на решение проблемы", - заключила Кабанова.

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