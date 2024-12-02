Джо Байден помиловал своего сына

Хантер Байден тоже выступил с заявлением, в котором сказал, что ошибки, которые он совершил, когда был наркоманом, были использованы в политических целях, чтобы публично унизить и опозорить всю семью Байденов.

«Я ни в коем случае не считаю сегодняшний акт милосердия по отношению ко мне чем-то само собой разумеющимся и посвящу жизнь помощи тем, кто все еще болен и страдает», — заявил сын уходящего президента.

Приговоры Хантеру Байдену должны были быть вынесены 12 и 16 декабря. По второму делу, об уклонении от налогов на сумму 1,4 млн долларов в 2016–2019 гг, ему грозили до 15 лет тюрьмы.

Помилования родственников

Джо Байден — не первый из президентов США, кто помиловал родственника.

Билл Клинтон в 2001 году, в самом конце своего второго срока, помиловал сводного брата, актера и музыканта Роджера Клинтона, который в 1985 году был осужден за хранение кокаина.

Дональд Трамп в 2020 году помиловал свекра своей дочери Иванки, Чарльза Кушнера, который еще в 2005 году был осужден за незаконные пожертвования на предвыборные кампании и уклонение от уплаты налогов и отсидел два года.

Сейчас Трамп собирается назначить Кушнера, пожертвовавшего значительные суммы на его предвыборные кампании, послом во Франции.