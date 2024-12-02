Видео В Риге открылся автосалон Ferrari

Компания под руководством Валдиса Спредзиса занимается продажей автомобилей таких роскошных и экзотических брендов, как Bentley, Lamborghini, McLaren и Aston Martin, с 2007 года.

Однако контракт с Ferrari - это нечто особенное.

"Это как получить "Оскар". Я рад, что теперь мы сможем предложить не только автомобили этого легендарного бренда, но и полный сервис для Ferrari", - отметил в эфире программы TV Autoziņas руководитель Cavallino Riga.

Если обслуживание и ремонт автомобилей будут осуществляться на улице Краста, то для первого автосалона Ferrari в Риге выбрано особое место - рядом с Hanzas perons.

"Этот центр изначально будет называться Ferrari Preowned, и там можно будет приобрести сертифицированные производителем автомобили с пробегом", - рассказал руководитель послепродажного обслуживания Cavallino Riga Янис Бертиньш.

В честь открытия Cavallino Riga из Италии были доставлены несколько эксклюзивных автомобилей Ferrari, включая новейшую 12-цилиндровую модель, которая так и называется - Ferrari 12 cilindri.

На открытии новинка была представлена в кузове купе, но вскоре эта модель будет доступна и в версии кабриолета.

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