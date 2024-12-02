Видео Программа: как работает новейший тестер, который будет проверять сажевый фильтр

Дизельные автомобили новее 2013 года выпуска должны иметь исправный сажевый фильтр. Оборудование будет определять концентрацию твердых частиц.

С января 2025 года владельцев дизельных автомобилей ждут изменения в методе проверки выхлопных газов авто.

Поскольку дизельные автомобили могут иметь очень разный пробег и пригодность к эксплуатации, предел содержания твердых частиц установлен довольно высокий - один миллион условных частиц. В Германии, например, этот предел в четыре раза ниже. Но миллион не обязательно означает, что вы можете пройти тест без фильтра.

"Если оборудование показывает чуть больше миллиона, то, скорее всего, фильтр загрязнен. Но если фильтра нет, то прибор фиксирует 5,6 и даже 10 миллионов", - пояснил представитель компании Inter Cars Интс Пурмалис.

Таким образом, махинаций с сажевыми фильтрами не получится. Хорошая новость -новый метод измерения выхлопных газов не требует высоких оборотов двигателя.

По новому методу измерение будет происходить только в течение 15 секунд и на холостом ходу. Для использования устройства в Латвии необходимо специальное программное обеспечение, разработанное Inter Cars в сотрудничестве с производителем.

"Mahle PMU 400 использует так называемую технологию измерения конденсата, но на рынке есть приборы для измерения твердых частиц, которые работают по другому принципу. Метод постоянного тока дешевле, поэтому его предлагают несколько производителей. Их всего два", - сказал Интс Пурмалис.

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