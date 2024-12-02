Кремль отклонит предложенный Китом Келлогом, специальным посланником новоизбранного президента США Дональда Трампа, план перемирия в Украине. Об этом заявил православный медиабизнесмен Константин Малофеев, близкий к Кремлю, в интервью изданию Financial Times. Данную информацию также подтвердило независимое российское издание "Медуза".
"Если Келлог приедет в Москву с этим планом, мы его возьмем и отдадим обратно, чтобы он отвязался, потому что нам он не нравится. Вот и все переговоры," - заявил Малофеев.
Кит Келлог, отставной генерал, которого Трамп недавно назначил специальным посланником по вопросам мира в Украине, ранее в этом году предложил план урегулирования конфликта.
Его предложение предусматривало использование военной помощи как инструмента давления. США должны убедить Россию и Украину сесть за стол переговоров, заморозить войну вдоль текущей линии фронта и отсрочить возможное вступление Украины в НАТО.
Малофеев добавил, что обсуждение должно затронуть не только будущее Украины, но и "всей Европы и мира в целом."
Малофеев подчеркнул, что завершение войны возможно только при выполнении Кремлем ряда условий. Среди них:
- США должны отозвать разрешение Украине на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России.
- Вашингтон должен способствовать отстранению Владимира Зеленского от должности президента Украины.
- Переговоры с Путиным должны проходить "на высшем уровне" и затрагивать все актуальные вопросы глобальной безопасности.
Олигарх также заявил, что последние ядерные угрозы Путина не являются блефом. По его словам, Россия применит ядерное оружие против союзников Украины, если США продолжат оказывать ей поддержку.
"Будет радиационная зона, в которую никто из нас не сможет войти в течение жизни нашего поколения. И война закончится," - заявил Малофеев.
На данный момент у Дональда Трампа нет четкого плана по завершению конфликта в Украине. Однако одним из обсуждаемых вариантов является заморозка конфликта с установлением границ вдоль текущей линии фронта. Предполагается создание демилитаризованной зоны длиной около 1300 километров. Об этом в начале ноября сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники в окружении Трампа.
Ранее команда Трампа предлагала другой подход: прекратить военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не согласится на переговоры с Москвой. Этот план, возможно, связан с обещанием Трампа завершить войну в течение 24 часов еще до его инаугурации в январе 2025 года.
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