Олигарх также заявил, что последние ядерные угрозы Путина не являются блефом. По его словам, Россия применит ядерное оружие против союзников Украины, если США продолжат оказывать ей поддержку.

"Будет радиационная зона, в которую никто из нас не сможет войти в течение жизни нашего поколения. И война закончится," - заявил Малофеев.

На данный момент у Дональда Трампа нет четкого плана по завершению конфликта в Украине. Однако одним из обсуждаемых вариантов является заморозка конфликта с установлением границ вдоль текущей линии фронта. Предполагается создание демилитаризованной зоны длиной около 1300 километров. Об этом в начале ноября сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники в окружении Трампа.

Ранее команда Трампа предлагала другой подход: прекратить военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не согласится на переговоры с Москвой. Этот план, возможно, связан с обещанием Трампа завершить войну в течение 24 часов еще до его инаугурации в январе 2025 года.

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