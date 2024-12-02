ООН за 80 лет не предотвратила войн - латвийский дипломат о роли России в Совбезе

Несмотря на невозможность принять решения в Совбезе, вопросы, связанные с войной в Украине, регулярно обсуждаются. "Каждый месяц Совет безопасности собирается и обсуждает четыре вопроса, включая и Украину - разные ситуации, разные аспекты войны в Украине. Это и нападения на гражданскую инфраструктуру, вопросы гуманитарной помощи, вопросы, касающиеся прав детей, женщин, обмена заложниками, ядерная безопасность, разминирование и так далее", - добавил дипломат.

Он подчеркнул важность сохранения украинской темы в повестке Совбеза. "И с этой точки зрения для Латвии важно, чтобы вопрос, связанный с Украиной, не исчез с повестки дня Совета безопасности и оставался в центре внимания. Потому что это одна из самых высоких трибун для дипломатов. (..) Мы очень надеемся, что и в следующем году вопросы войны и мира в Украине должны будут стоять в повестке дня Совета безопасности."

По мнению Пилдеговича, Россия нарушает Устав ООН своим участием в войне против Украины. "Мы считаем, Россия своими действиями нарушает Устав ООН. Там ясно написано: государство, нападающее в военном конфликте, не имеет права участвовать в принятии решений Совбезом ООН. В уставе, кроме того, ясно написано, что страны ООН обязуются заботиться о мире и безопасности и решать все вопросы дипломатическим путем. Россия явно нарушила этот пункт устава."

Он также отметил, что страна, участвующая в военных преступлениях, не может пользоваться правом вето. "Мы также считаем, что страны Совета безопасности ООН не имеют права участвовать в военных преступлениях - в нападениях на гражданских лиц, в пытках, депортациях детей! Если такое происходит - то нельзя использовать право вето. Такую нашу позицию разделяет свыше 100 стран ООН. Так что мы считаем, у России сейчас нет морального права находиться в Совете безопасности ООН."

Дипломат пояснил, что для исключения России требуется решение Генассамблеи. Однако важна также работа международного трибунала. "Конечно, формально проголосовать за то, чтобы РФ покинула Совет безопасности, ООН следует на Генеральной ассамблее", - подчеркнул Пилдегович.

Он добавил: "И очень важно организовать специальный международный трибунал, чтобы судить Россию как страну-агрессора. Нужно не только политическое, декларативное решение Генассамблеи, но и решение международного суда. Латвия - среди стран, активно выступающих за то, чтобы такой трибунал состоялся, и он судил бы руководителей российского государства и Россию как государство, развязавшее эту преступную войну."

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!