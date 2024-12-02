Сегодня стали известны имена ста самых успешных предпринимателей Латвии, завершилось расследование трагедии на Балтийском море, а экономисты предупредили, что половина жителей страны выбрали неподходящие пенсионные планы. Тем временем в Риге открылся автосалон Ferrari, а эксперт предложил разобрать рельсы в Россию. Об этих и других событиях читайте в вечерних итогах от RUS TVNET.
Главное за 2 декабря ⟩ Расследование трагедии на острове Роню, пенсионные ошибки латвийцев и угроза интернету из-за подводных кабелей
Новости Латвии:
Стал известен ТОП-100 предпринимателей, которые заработали больше всех в Латвии. Список опубликован Dienas Bizness в сотрудничестве с Lursoft, Лато Лапсой и Кристине Бормане. Следует отметить, что в этом списке не указывается, сколько денег находится на личных счетах предпринимателей, а также не раскрываются потенциальные убытки.
Прошло более четырех месяцев с момента трагического инцидента в Балтийском море, когда водный мотоциклист Сергей (Серго) не вернулся домой после поездки к острову Роню (Рухну). Теперь расследование завершено и стали известны его результаты.
Половина жителей Латвии выбрала неправильный план на втором пенсионном уровне - он не соответствует их возрасту. Об этом рассказал экономист Банка Латвии Олег Ткачев в программе "Открытый разговор" на Латвийском радио 4, сообщает портал LSM+.
Заключение договоров с лицами, близкими к ведущим партиям самоуправления, без оценки нескольких потенциальных кандидатов и без конкурса несовместимо с обязанностями членов правления общества публичного капитала. К такому выводу пришел суд первой инстанции, рассматривая иск Rīgas satiksme (RS) против бывшего руководителя Леона Бемхенса и трех бывших членов правления по делу так называемых консультантов. Приговор, скорее всего, будет обжалован, сообщает программа De Facto.
Единственный смысл существования железнодорожного сообщения с Россией сейчас - это содействие вторжению армии страны-агрессора, а также контрабанда. Партнер консалтинговой компании Prudentia Гиртс Рунгайнис в подкасте Piķis un ģēvelis! отметил, что экономика Латвии только выиграет, если рельсы в этом направлении будут демонтированы, сообщает портал tv3.lv.
"В Риге открылся автосалон Ferrari!" - такая сенсационная новость всколыхнула автомобильный мир Латвии в самом конце ноября. Чтобы достичь самой желанной автомобильной звезды в мире Cavallino Rampante, латвийской компании понадобилось более десяти лет терпеливой работы.
За рубежом:
Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера Байдена, который был признан виновным и ожидал приговоров по двум уголовным делам.
В городских районах становится все больше беспилотников, или дронов, которые нарушают приватность и покой жителей, сообщает портал Limon. Например, одна жительница Таллинна рассказала, как вечером дрон кружил возле окна ее спальни. "Согласно европейским регламентам, владельцы дронов обязаны учитывать приватность других людей. Если вы считаете, что дрон нарушает ваше личное пространство, то имеете право сообщить об этом", - говорит представитель Департамента транспорта.
Британского принца Гарри и его супругу, герцогиню Сассекскую Меган, король Великобритании Карл ІІІ не пригласил на празднование Рождества, пишет Limon.ee.
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что временный отказ Украины от территорий, захваченных Россией, может стать одним из возможных шагов для прекращения огня. Об этом он рассказал в интервью порталу Table.Briefings.
Трехлетняя девочка, которая не ходит и не говорит, никогда не видела света и развита как семимесячный ребенок - вот что пишут иностранные СМИ о ребенке из Великобритании. Мать с самого рождения подвергала свою дочь умопомрачительной жестокости, пряча ее, чтобы никто не узнал о ее существовании.
Интересное чтиво:
Вот уже третью неделю обсуждаются повреждения подводных кабелей связи в Балтийском море: ряд стран считает произошедшее диверсией. Латвию ЧП напрямую не затронуло, однако от нашей страны также идут магистральные кабели в Швецию: от них зависит интернет. Что будет, если эта инфраструктура выйдет из строя? Тем более что масштабные сбои связи в Латвии уже были. TVNET+ публикует карты телекоммуникационных кабелей и мнения экспертов. А завтра мы расскажем о критической энергетической инфраструктуре.
В августе 2024 года памятник Михаилу Барклаю-де-Толли исчез с рижской Эспланады - Рижская дума в рамках пересмотра исторических символов после российского вторжения в Украину связала его с наследием империализма и русификации. Однако вместо пыльного склада, где покоятся сотни сброшенных с постаментов однообразных "Ильичей", памятник был перенесен на частную землю в Юрмалу. Владельцем оказался Евгений Гомберг - человек, который более двадцати лет назад профинансировал его установку на Эспланаде. Эта история необычна не только тем, что городской памятник всегда оставался частной собственностью, но и тем, что она - лишь вершина глубокого айсберга.
"Если бы мне было так же плохо, как сестре, получила бы я новое лекарство?" - спрашивает 10-летняя лиепайчанка Руте Янсоне. У нее и ее 15-летней сестры Маре есть фатальный генетический дефект. Девочки родились с муковисцидозом (МВ) - редким генетическим заболеванием, при котором нарушается работа всех желез внешней секреции, что приводит к повреждению жизненно важных органов, особенно легких. Несмотря на то, что доступны медикаменты более нового поколения, Руте, как и еще 15 детей с МВ, их не получает, так как государство не нашло на это денег. Маре начала получать инновационные лекарства только после того, как уже начала угасать. Это полностью изменило жизнь девочки.
6 сентября 2014 года рано утром на испанском курорте пропала 30-летняя латышка Агнесе Клявиня. Несколько лет спустя было опубликовано видео с камер видеонаблюдения, на котором видно, как в тот роковой день Агнесе вместе с двумя британскими мужчинами нехотя садится в автомобиль. Было высказано предположение, что женщина умерла. Время шло, подозреваемых осудили, при этом останки Клявини так и не нашли. Однако находка испанского садовника в конце апреля, возможно, стала важным поворотом в деле пропавшей латышки.
Как гласит немецкая поговорка, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. В начале ноября, наверное, многие в Германии так подумали, наблюдая за падением самого непопулярного правительства в новейшей истории Германии, которым руководил самый непопулярный канцлер. Хотя в начавшихся затем ожесточенных политических склоках не были ничего желательного, это все же было лучше, чем продолжение прежнего.
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