Главное за 2 декабря Расследование трагедии на острове Роню, пенсионные ошибки латвийцев и угроза интернету из-за подводных кабелей

"Если бы мне было так же плохо, как сестре, получила бы я новое лекарство?" - спрашивает 10-летняя лиепайчанка Руте Янсоне. У нее и ее 15-летней сестры Маре есть фатальный генетический дефект. Девочки родились с муковисцидозом (МВ) - редким генетическим заболеванием, при котором нарушается работа всех желез внешней секреции, что приводит к повреждению жизненно важных органов, особенно легких. Несмотря на то, что доступны медикаменты более нового поколения, Руте, как и еще 15 детей с МВ, их не получает, так как государство не нашло на это денег. Маре начала получать инновационные лекарства только после того, как уже начала угасать. Это полностью изменило жизнь девочки.