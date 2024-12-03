Мультисервисное предприятие Tele2 начало предлагать всем своим клиентам технологию VoWiFi (Voice over WiFi) для голосовой связи. VoWiFi позволяет обеспечить более высокое качество голосовой связи в определенных помещениях, где мобильный сигнал иногда бывает неустойчивым. Tele2 вложил во внедрение VoLTE и VoWiFi в общей сложности 5 млн евро.
Очень поможет в помещениях: сотовый оператор вводит для своих клиентов новую технологию
"Эта технология полезна в помещениях, таких как крупные логистические центры, подвалы и здания, где есть физические барьеры для распространения мобильного сигнала. Для использования VoWiFi не нужно устанавливать какое-либо дополнительное мобильное приложение или программы. Клиенту нужно лишь убедиться в наличии сети Wi-Fi или беспроводного интернета и активировать технологию VoWiFi на своем телефоне. После активации, если клиент Tele2 находится в здании, где сигнал мобильной связи неустойчив, телефон автоматически подключается к имеющейся там сети Wi-Fi, и голосовой вызов будет осуществляться в сети данных, – рассказала технический директор Tele2 Лига Круминя. – VoWiFi работала у нас в тестовом режиме около года. На данный момент мы успешно решили различные вопросы безопасности и готовы предложить эту технологию и в коммерческом режиме".
Как и технология VoLTE, которую в настоящее время активно используют 395 000 клиентов Tele2, технология VoWiFi обеспечивает голосовые вызовы по сети данных. Технология VoWiFi работает в любой сети Wi-Fi, имеющейся в конкретном месте, и доступна для пользователей Android и iOS.
Технология VoLTE (Voice over Long-Term Evolution) обеспечивает более быстрое время соединения, а также более высокое качество голосовых и видеозвонков. Эта технология доступна клиентам Tele2 уже почти два года.
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