Очень поможет в помещениях: сотовый оператор вводит для своих клиентов новую технологию

"Эта технология полезна в помещениях, таких как крупные логистические центры, подвалы и здания, где есть физические барьеры для распространения мобильного сигнала. Для использования VoWiFi не нужно устанавливать какое-либо дополнительное мобильное приложение или программы. Клиенту нужно лишь убедиться в наличии сети Wi-Fi или беспроводного интернета и активировать технологию VoWiFi на своем телефоне. После активации, если клиент Tele2 находится в здании, где сигнал мобильной связи неустойчив, телефон автоматически подключается к имеющейся там сети Wi-Fi, и голосовой вызов будет осуществляться в сети данных, – рассказала технический директор Tele2 Лига Круминя. – VoWiFi работала у нас в тестовом режиме около года. На данный момент мы успешно решили различные вопросы безопасности и готовы предложить эту технологию и в коммерческом режиме".