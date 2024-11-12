Борьба с мошенниками: сотовый оператор вводит новую технологию

Автоматизированная система блокировки фейковых номеров мобильных телефонов доступна бесплатно всем клиентам Tele2 и Zelta Zivtiņa.

"Мошенники всегда будут искать способы обойти систему, и борьба с ними будет постоянной. Если мы обнаружим, что номер звонившего принадлежит Tele2, но реальный абонент физически не мог совершить такой звонок из-за границы, звонок будет заблокирован", - объясняет председатель правления Tele2 Валдис Ванцович.

Метод мошенничества телефонными звонками (spoofing) заключается в том, что преступники указывают ложный номер телефона, чтобы их звонки или СМС выглядели как исходящие из надежного источника. Хотя и выглядит так, будто звонят с латвийского номера, зачастую это делают мошенники из-за границы.

Мошенники выдают себя за представителей банков, служб доставки, международных компаний, государственных учреждений или других организаций. Обычно они выдают себя за предприятия, от имени которых могут получить данные для подключения к банку или другую конфиденциальную информацию.

По данным Ассоциации финансовой индустрии, в этом году у граждан Латвии по телефону мошенническим способом было украдено почти миллион евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!