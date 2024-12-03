Полгода назад я с 20 евро в кармане отправилась завоевывать Ярмарку трав, а с приближением зимних праздников поспешила на рождественскую ярмарку на Домской площади, которая работает с 29 ноября по 2 января. Можно ли поймать на ярмарке ощущение Рождества? Сколько за это надо заплатить? Можно ли скомплектовать подарки для всей семьи? И разумно ли с финансовой точки зрения приводить детей на этот базарчик?

Однако к делу, ведь 20 евро должны быть потрачены. Начнем с того, что в отличие от Ярмарки трав, где можно было приобрести цветочные венки, здесь венки купить нельзя. На этот раз я была полна надежда приобрести венок Адвента... Впрочем, хочу подчеркнуть, что вся ярмарка очень красиво украшена, хватает и фотоуголков, где можно присесть. Сидишь в кресле Санта-Клауса или у снеговика из зеркальных шаров, везде полнейший Pinterest и Instagram. Если бы проводился конкурс красоты, то он, безусловно, достался бы Ledus vīni, поскольку их домики украшены гирляндами из мяты и можжевельника. Их коктейли также украшены можжевельником и подаются в ледяных бокалах с дымом из сухого льда и тростниковыми соломинками. Такое удовольствие стоит 10 евро. Если вам понравится "Вишня в лесу", то 30 евро - и пол-литра вкусного напитка в вашем распоряжении.