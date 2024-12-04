Пилот грузового самолета, разбившегося в Вильнюсе, отправлен на лечение в Испанию

"Врачи клиники "Сантарос" оказали медицинскую помощь высочайшего уровня пострадавшему в авиакатастрофе пациенту и обеспечили ему эффективный уход. Чтобы иметь возможность дальнейшего лечения, по просьбе семьи его перевели в Испанию", - рассказала руководитель службы по связям с общественностью лечебного учреждения Юргита Юозайтите-Маркявичене.

Напомним, на прошлой неделе в Вильнюсе недалеко от аэропорта разбился грузовой самолет. На борту самолета находился экипаж из четырех человек, один из которых - гражданин Испании - погиб. Также пострадали еще один испанец, немец и литовец. Ранее сообщалось, что состояние второго пострадавшего испанца тяжелое.

Из дома, рядом с которым упал самолет, удалось спастись 13 жильцам. На выходных обломки самолета были убраны с места происшествия, а полиция прекратила охранять территорию. Как сообщили в Вильнюсском самоуправлении, Ассоциация стрелков Литвы переняла охрану.

До сих пор неясно, что стало причиной крушения грузового самолета.

Видео: Маршрут самолета

Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы Литвы, Международная комиссия экспертов по авиационной безопасности, координируемая Министерством юстиции, и сама компания. Должностные лица не исключают версию о диверсии.

Потерпевший крушение Boeing 737 принадлежал испанской авиакомпании Swift Air и использовался для доставки DHL. Самолет летел из германского Лейпцига.

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