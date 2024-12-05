За месяц до Нового года: как отдохнуть в период праздничной суеты

"Сезон зимних праздников часто означает дополнительные дела и активности, которые нарушают привычный распорядок дня и могут приводить к дефициту сна. Опрос IKEA показывает, что каждый пятый человек в Латвии спит на 3 часа меньше в этот период.

Недостаток сна и нестабильный режим могут негативно сказываться на физическом и психическом состоянии: вызывать усталость, раздражительность, снижать иммунитет и ухудшать концентрацию. Исследования показывают, что дефицит сна снижает устойчивость к стрессу и повышает уровень кортизола, что может привести к упадку настроения и повлиять на эмоциональную стабильность, что особенно важно в период зимних праздников", - объясняет эксперт по сну, доктор Наталия Берзиня.

Эксперт советует поставить собственное благополучие на первое место в списке приоритетов, это может касаться визитов к тем, к кому идти не хочется. Порой такие визиты воспринимаются как обязанность, что создает лишний стресс и нарушает баланс между отдыхом и активностью в праздничный сезон. Как только планы установлены, остается несколько вещей, которые помогут большинству почувствовать себя отдохнувшими в праздничный период.

Онлайн-опрос о праздновании Нового года проводился исследовательской компанией Norstat по заказу IKEA. Опрос проходил в сентябре 2024 года и охватил 1000 жителей Латвии.