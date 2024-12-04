Водителям станет сложнее избежать ответственности за езду в пьяном виде

В настоящее время нетрезвый водитель может отказаться от проведения теста на выдох. Должностное лицо, проводящее проверку, обязано доставить такого водителя в медицинское учреждение.

Таким образом водители пытаются избежать ответственности за езду в пьяном виде, так как до медицинской проверки проходит время, и, соответственно, концентрация алкоголя в организме снижается.

Принятыми поправками устанавливается, что водитель, севший за руль пьяным, сам без объективной причины не сможет потребовать доставить его в медучреждение для проверки концентрации алкоголя в крови.

Законопроект был принят в рамках пакета сопроводительных законопроектов о государственном бюджете на 2025 год и рамках бюджета на 2025, 2026 и 2027 годы, которые вступят в силу 1 января 2025 года.

Закон принят 73 голосами "за".

Несколько предложений к законопроекту подала оппозиционный депутат Виктория Плешкане, которая на заседании Сейма сказала, что безопасность дорожного движения нельзя доверять только алкометрам, людей таким образом лишают возможности доказать отсутствие алкоголя другими способами.

Она призывала депутатов Сейма не поддерживать законопроект в целом, так как по таким вопросам должны быть более широкие дискуссии.

Плешкане раскритиковала, что такой законопроект создает и дополнительную нагрузку на полицию, сотрудникам которой придется защищать свою работу в суде, так как результаты проверок будут оспариваться.

Она также указала, что правительству стоило бы работать над снижением потребления алкоголя в целом, а не придумывать способы, как наказывать людей.

"Вы только хотите все криминализовать", - сказала Плешкане, призвав депутатов предложить решение, которое обеспечит безопасность на дорогах и будет способствовать здоровью жителей.

Плешкане была единственной, кто высказался по поводу законопроекта с трибуны Сейма.

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