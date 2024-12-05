ВИДЕО В Улброке поймали водителя с чужими номерными знаками

На машине были установлены номерные знаки, которые не соответствовали данной модели транспортного средства. Полиция обнаружила, что номера принадлежат другому автомобилю.

Оказалось, что второй автомобиль также марки Volvo. Оба транспортных средства находятся в собственности одной семьи.

Видео: сюжет передачи Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!