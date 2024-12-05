В Улброке полиция задержала мужчину, который управлял автомобилем без техосмотра и обязательного гражданского страхования. Об этом сообщает телепередача TV3 Degpunktā.
ВИДЕО ⟩ В Улброке поймали водителя с чужими номерными знаками
На машине были установлены номерные знаки, которые не соответствовали данной модели транспортного средства. Полиция обнаружила, что номера принадлежат другому автомобилю.
Оказалось, что второй автомобиль также марки Volvo. Оба транспортных средства находятся в собственности одной семьи.
Видео: сюжет передачи Degpunktā
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