В Грузии седьмую ночь подряд продолжаются протесты

Протестующие перекрыли проспект Руставели перед зданием парламента. Участники акции призывают власти не сворачивать с прозападного курса страны.

Как и в предыдущие дни, у здания парламента наблюдается значительное присутствие полиции. Однако на этот раз силовики воздержались от немедленных попыток разогнать митингующих.

Представитель Верховного представителя ЕС по иностранным делам Кая Каллас в социальной сети X призвал все стороны к отказу от насилия.

Она подчеркнула, что поступают тревожные сообщения о произвольных задержаниях, насильственных действиях и жестоком обращении с протестующими.

В среду представители четырех оппозиционных партий провели встречу в гостинице, чтобы договориться о совместных действиях. После окончания совещания один из политиков был похищен неизвестными в масках, когда выходил из гостиницы.

В ответ на происходящее несколько грузинских дипломатов и государственных служащих подали в отставку.

Протесты в Тбилиси начались после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что переговоры о вступлении в ЕС будут отложены до конца 2028 года.

Действия грузинских властей вызвали резкую критику со стороны западных стран. Применение силы против демонстрантов сочли чрезмерным, что добавило протестам еще больше внимания со стороны международного сообщества.

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