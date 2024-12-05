Великобритания предупреждает о начале новой ядерной эпохи

Выступая в Королевском институте объединенных служб (RUSI), Радакин подверг критике Россию за угрозы применения тактического ядерного оружия. Он отметил масштабные ядерные учения, а также симуляции атак на страны НАТО.

Адмирал обратил внимание на рост ядерного арсенала Китая, стремление Ирана к созданию ядерного оружия и непредсказуемую ракетную программу Северной Кореи. По его словам, действия Пхеньяна представляют угрозу не только региону, но и всему миру.

Радакин подчеркнул, что его задача - укрепить решимость Великобритании перед лицом новых угроз. По его мнению, мир становится все более опасным, и это особенно ярко проявляется в сфере ядерных технологий.

Он разделил историю ядерного оружия на три этапа.

Первый этап, связанный с Холодной войной, характеризовался риском неконтролируемой эскалации и стратегией сдерживания.

Второй этап был временем глобальных усилий по разоружению и борьбе с распространением ядерного оружия.