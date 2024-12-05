Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что мир вступает в новую эпоху ядерного оружия. По его словам, правила, которые раньше регулировали использование ядерного вооружения, практически перестали действовать.
Великобритания предупреждает о начале новой ядерной эпохи
Выступая в Королевском институте объединенных служб (RUSI), Радакин подверг критике Россию за угрозы применения тактического ядерного оружия. Он отметил масштабные ядерные учения, а также симуляции атак на страны НАТО.
Адмирал обратил внимание на рост ядерного арсенала Китая, стремление Ирана к созданию ядерного оружия и непредсказуемую ракетную программу Северной Кореи. По его словам, действия Пхеньяна представляют угрозу не только региону, но и всему миру.
Радакин подчеркнул, что его задача - укрепить решимость Великобритании перед лицом новых угроз. По его мнению, мир становится все более опасным, и это особенно ярко проявляется в сфере ядерных технологий.
Он разделил историю ядерного оружия на три этапа.
Первый этап, связанный с Холодной войной, характеризовался риском неконтролируемой эскалации и стратегией сдерживания.
Второй этап был временем глобальных усилий по разоружению и борьбе с распространением ядерного оружия.
Сейчас, как отметил Радакин, началась третья эпоха. Она отличается множеством параллельных угроз, ускоренным распространением ядерного оружия и разрушительных технологий, а также практически полным отсутствием прежней системы безопасности.
В условиях новой реальности адмирал выделил значение британских атомных подводных лодок, которые круглосуточно находятся на боевом дежурстве. Эти подлодки, по его словам, играют ключевую роль в стратегии сдерживания.
"Россия прекрасно знает о существовании этих лодок, и они оказывают большее влияние на Владимира Путина, чем что-либо другое", - отметил Радакин.
Несмотря на рост напряженности, Радакин заявил, что Великобритания не находится на грани войны.
"Вероятность прямого удара или вторжения России в Великобританию крайне мала", - сказал он. По его мнению, это касается и НАТО в целом. Россия понимает, что ответ на ее действия будет мощным как в обычной, так и в ядерной форме.
При этом Радакин подчеркнул, что стратегия сдерживания НАТО продолжает работать. Однако ее необходимо укреплять и адаптировать к более опасной России.
"Мы должны быть готовы к вызовам новой, более сложной ядерной эпохи", - заключил главнокомандующий британскими Вооруженными силами.
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