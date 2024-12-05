Сейм отложил вступление в силу критикуемых поправок к закону об OCTA

Поправки вступят в силу в тот же день, что и уже провозглашенные президентом поправки к закону об OCTA - 10 декабря.

Эти поправки предусматривают, что уже провозглашенные поправки к закону об OCTA вступят в силу 1 ноября 2025 года.

До 30 апреля Кабинет министров должен дать оценку сферы действия директивы ЕС, адекватно ли она перенесена и предусматривает ли какие-либо отступления, а министерства и ведомства, участвующие в процессе, подготовят решение, позволяющее не приобретать полис OCTA для автомобилей, которые не находятся в движении или используются сезонно.

Поправки о срочном изменении закона были внесены фракцией "Стабильности!" и совместно "Объединенным списком", Национальным объединением и партией "Латвия на первом месте", но были отклонены в пользу альтернативного законопроекта, за который проголосовали 86 депутатов, а десять политиков "Стабильности!" проголосовали против.

14 ноября этого года парламент принял, а президент провозгласил поправки к закону об OCTA, в которых депутаты не заметили положения о том, что страховой полис OCTA должен быть приобретен для всех транспортных средств, если их регистрация не была временно приостановлена.

Это вызвало критику в обществе.

Также сообщалось, что Министерство сообщения подготовило предложения по упрощению процедуры временной приостановки регистрации транспортных средств.

Предлагаемые поправки позволят временно приостанавливать регистрацию транспортного средства в электронном виде без передачи номерных знаков в Дирекцию безопасности дорожного движения.

Это позволит владельцам транспортных средств просто приостанавливать регистрацию автомобиля на период, когда он не используется.

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