Депутаты Сейма будут работать над вопросом о поправках к закону об OCTA

Поправки к законопроекту подали депутаты Эдмунд Зивтиньш ("Латвия на первом месте"), Эдгар Таварс ("Объединенный список"), Рамона Петравича ("Латвия на первом месте"), Янис Витенбергс (Нацобъединение), Кристап Криштопанс ("Латвия на первом месте"), Дидзис Шмитс ("Объединенный список"), Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте"), Виктория Плешкане ("Латвия на первом месте") и Илзе Стобова ("Латвия на первом месте").

Похожие поправки внесли и депутаты от партии "Стабильности!".

В среду, отвечая на критику в социальных сетях, несколько оппозиционных депутатов признали, что толком не поняли, за что голосовали.

Так, депутат Андрис Кулбергс ("Объединенный список") на платформе X извинился перед автомобилистами за то, что "пропустил это", переложив вину на бюджетную комиссию Сейма, в которой он не работает. Между тем представленные предложения по изменению закона об OCTA свидетельствуют о том, что он представил свое видение некоторых поправок к нему.

"Если бы я знал об этом, я бы никогда не допустил такого развития событий", - заверил Кулбергс. Депутат Дидзис Шмитс тоже извинился, что проголосовал, не понимая, за что.

В коалиции агентству LETA ранее тоже сказали, что вопрос о норме закона об OCTA, предусматривающей, что полис впредь придется обязательно приобретать для всех транспортных средств, если только на время не прервана их регистрация, необходимо пересмотреть и при необходимости найти решение.

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