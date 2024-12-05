Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) объявило, что в результате масштабного международного расследования раскрыта и обезврежена российская преступная сеть, действовавшая по всему миру.
Отмывание денег, наркобизнес, шпионаж: британские власти объявили о раскрытии большой российской преступной сети
По данным следствия, основу сети составляли две организации: Smart и TGR Group. Сеть прежде всего занималась отмыванием денег преступных группировок в Британии, в странах Ближнего Востока и Южной Америки, а также в самой России.
Среди сфер деятельности, к которым причастна раскрытая сеть, — наркобизнес, разработка и производство программ для вымогания денег и шпионаж.
По итогам расследования, сообщают в NCA, в разных странах были арестованы 84 человека.
Операция по обезвреживанию российской сети значится в документах международных спецслужб как Operation Destabilise.
«Впервые нам удалось выявить связи между российской элитой, тайными богачами из киберпреступников и бандами наркоторговцев, действующими на улицах Великобритании. Связывающая их нить — объединенные силы Smart и TGR — до сих пор была невидима», — заявил Роб Джонс, генеральный директор отдела спецопераций NCA.
Расследование проводилось преимущественно в 2022–2023 годах, но, по согласованию с властями США, обнародовать его результаты решили только сейчас, — в день, когда Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC) объявило о санкциях в отношении группы россиян, стоящих во главе преступной сети, а также нескольких компаний.
«Через TGR Group российская элита при помощи цифровых активов, в частности, стейблкойнов, обеспеченных долларом США, обходила американские и международные санкции, обогащая себя и Кремль», — заявил в среду исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по делам терроризма и финансовой разведки Брэдли Смит.
Он заверил, что США, их союзники и партнеры будут и дальше пресекать попытки России использовать незаконные финансовые схемы для накопления, хранения и передачи незаконных доходов.
Верхушка преступной сети
Из физических лиц, фигурирующих в Operation Destabilise, под американские санкции в среду попали:
Джордж Росси — уроженец России, гражданин Украины. По данным расследования, TGR Group находится под его полным контролем, он также является основателем TGR Partners — компании, входящей в TGR Group. Деятельность Росси включает обработку транзакций стейблкойнов (USDT) через российскую криптовалютную биржу Garantex OU, находящуюся под санкциями OFAC.
Елена Чикинян — гражданка России, находится в прямом подчинении к Росси и считается лицом, принимающим решения в TGR Group. В 2023 году участвовала в операции по выводу средств из России. Они, вероятнее всего, были предназначены для финансирования работы находящихся под британскими санкциями российских СМИ на территории Великобритании.
Чиркинян также обвиняется в махинациях с криптовалютой и организации схемы, с помощью которой утаивались источники доходов россиян, покупавших недвижимость в Соединенном Королевстве.
Андрейс Браденс — гражданин Латвии, связан с деятельностью множества компаний, входящих в TGR Group. Одна из них — базирующаяся в штате Вайоминг Ullman Global — полностью принадлежит Браденшу.
Екатерина Жданова — глава компании Smart и ее помощники Хаджи-Мурат Магомедов и Никита Краснов. Все трое представляют параллельный с TGR Group канал отмывания и перемещения денег. Их гражданство в отчете NCA не указано.
В ходе расследования установлено, что Жданова, Магомедов и Краснов действовали в основном на территории Великобритании. Чтобы проиллюстрировать масштаб их деятельности, NCA приводит пример, как в течение четырех месяцев группа сумела организовать передачу больших сумм наличных в 55 пунктах в Англии, Шотландии, Уэльсе и на островах в проливе Ла-Манш.
Юридические лица и компании, попавшие в среду в санкционный список США, базируются в России, Великобритании, США, ОАЭ и Таиланде с филиалами во многих других странах Европы и Азии.
В ходе операции по всему миру были арестованы десятки человек.
Кроме того, конфисковано более 20 млн фунтов стерлингов наличными и криптовалютой.
Суть махинаций
Smart и TGR Group предоставляли услуги по отмыванию денег целому ряду международных преступных синдикатов, занимающихся незаконным оборотом наркотиков и огнестрельного оружия в Великобритании и по всему миру, говорится в отчете NCA.
Суть схемы заключалась в том, что сеть получала деньги в одной стране и выдавала их эквивалент в другой, часто обменивая криптовалюту на наличные. Таким образом она оптимизировала денежные потоки и отмывала валюту.
Следы, ведущие к огромной и сложной сети, были обнаружены во время пандемии 2021 года, когда наркоторговцы по всей Европе пытались перевести значительные суммы наличных, вырученных от уличной торговли, в легальную экономику.
Smart и TGR предложили решение проблемы.
У обеих были большие запасы криптовалюты, полученные в результате онлайн-вымогательства — когда хакеры парализуют работу компьютерных систем организации, пока та не заплатит определенную сумму за восстановление контроля.
TGR и Smart получили прибыль от этих атак и заключили сделку с британскими наркосетями, предоставив им быстрый способ конвертации наличных в пригодные для использования активы.
Сеть курьеров отмывала наличные, проводя их через внешне законные предприятия, такие как строительные фирмы в Великобритании и других странах, или переправляя в Дубай. TGR и Smart получали за это комиссионные.
В итоге деньги снова попадали в экономику, когда они перечислялись на банковские счета в качестве якобы законной прибыли.
По сути, Smart и TGR работали как обычный банк, взимая небольшую плату за предоставление сети для перемещения денег из страны в страну.
Как торговцы наркотиками связались с криптовалютчиками
Первая зацепка появилась у следователей в 2021 году: полиция задержала Фавада Сайеди, курьера, перевозившего наличные от продажи наркотиков. В его машине находилось 250 тыс. фунтов.
Позже он признался, что координировал перевозку 15,6 млн фунтов, полученных от торговли наркотиками, и был заключен в тюрьму более чем на четыре года.
Когда сотрудники NCA копнули глубже, они выяснили, что он работал на Екатерину Жданову, главу московского сервиса обмена криптовалют Smart.
Затем NCA обнаружило идентичную картину по всей стране — связи между наркоторговцами и криптовалютчиками.
Курьеры вроде Сайеди, получающие прибыль от продажи наркотиков, собирали наличные у наркоторговцев, создав систему, позволяющую доверять друг другу и быстро осуществлять переводы.
Как только передача наличных курьеру подтверждалась, эквивалент в криптовалюте, предоставляемый Smart и TGR, отправлялся на секретные онлайн-счета наркоторговцев. Эта криптовалюта, в свою очередь, могла быть использована для покупки кокаина оптом у южноамериканских картелей.
Еще одной курьерской сетью в Великобритании управлял Семен Куксов, сын российского нефтяника, считают британские правоохранительные органы.
Всего за 10 недель он и его сообщники собрали более 12 млн фунтов наличных, вырученных от продажи наркотиков, для обмена на виртуальную валюту. В феврале прошлого года он получил почти шесть лет тюрьмы.
К настоящему времени NCA и партнеры изъяли 20 млн фунтов наличными, что связано с продажами наркотиков на сумму около 700 млн фунтов. Подавляющее большинство арестов и обвинений пока касаются именно курьеров, таких как Сайеди и Куксов.
«Operation Destabilise выявила схемы по отмыванию миллиардов долларов, которые раньше были неизвестны международным правоохранительным органам и регулирующим органам», — сказал Роб Джонс, генеральный директор отдела спецопераций Национального агентства по борьбе с преступностью.
Глубокие корни в России
Британские власти считают, что Smart и TGR Group имеют прочные связи с российским финансовым сектором. Чаще всего денежные потоки непосредственно в Россию или из России направлялись через Ближний Восток, а в целом сеть оперировала более чем в 30 странах.
По данным правоохранительных органов, Smart и TGR регулярно связывались со службой обмена криптовалютой Garantex, которая попала под санкции Великобритании и США в 2022 году. Garantex, в свою очередь, был связан с платежами компаниям за компоненты оружия, используемые Россией в Украине.
Казначейство США утверждает, что Екатерина Жданова и другие члены сети TGR использовали криптовалюту и британские финансовые услуги для перевода 2 млн фунтов в Великобританию. При помощи этих средств планировалось купить недвижимость для некоего гражданина России, имя которого не называется. NCA не сообщило, предприняло ли оно меры по аресту этой недвижимости.
Следователи также утверждают, что в 2022 году российское государство использовало Smart и TGR для перемещения средств, предназначенных для шпионажа.
Затем, в 2023 году, по данным NCA, эти же фирмы помогли запрещенной в Великобритании государственной медиаплатформе RT перевести в страну наличные для одной из своих операций.
Кроме того, как утверждают в NCA, российская сеть помогала клиентам из России незаконно обходить санкции и ограничения на проникновение российских денег в Великобританию.
По словам генерального директора спецотдела NCA Роба Джонса, его ведомство и партнеры разрушили этот преступный сервис на всех уровнях, выявив россиян, дергавших за ниточки на самом верху.