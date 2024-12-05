Отмывание денег, наркобизнес, шпионаж: британские власти объявили о раскрытии большой российской преступной сети

Екатерина Жданова — глава компании Smart и ее помощники Хаджи-Мурат Магомедов и Никита Краснов. Все трое представляют параллельный с TGR Group канал отмывания и перемещения денег. Их гражданство в отчете NCA не указано.

В ходе расследования установлено, что Жданова, Магомедов и Краснов действовали в основном на территории Великобритании. Чтобы проиллюстрировать масштаб их деятельности, NCA приводит пример, как в течение четырех месяцев группа сумела организовать передачу больших сумм наличных в 55 пунктах в Англии, Шотландии, Уэльсе и на островах в проливе Ла-Манш.

Юридические лица и компании, попавшие в среду в санкционный список США, базируются в России, Великобритании, США, ОАЭ и Таиланде с филиалами во многих других странах Европы и Азии.

В ходе операции по всему миру были арестованы десятки человек.

Кроме того, конфисковано более 20 млн фунтов стерлингов наличными и криптовалютой.

Суть махинаций

Smart и TGR Group предоставляли услуги по отмыванию денег целому ряду международных преступных синдикатов, занимающихся незаконным оборотом наркотиков и огнестрельного оружия в Великобритании и по всему миру, говорится в отчете NCA.

Суть схемы заключалась в том, что сеть получала деньги в одной стране и выдавала их эквивалент в другой, часто обменивая криптовалюту на наличные. Таким образом она оптимизировала денежные потоки и отмывала валюту.