Видео На семейном захоронении рижанина похоронили чужого человека

Увидев, что на месте семейного захоронения похоронен посторонний человек, Валдис обратился в администрацию кладбища.

Ему объяснили, что захоронение неизвестной женщины произошло, когда кладбище было покрыто толстым слоем снега. По этой причине родственник умершей женщины перепутал и указал место семейного захоронения Валдиса как свое.

Валдис убежден, что виновата заведующая кладбищем, которая не проверила информацию и доверилась родственнику покойной.

Кстати, это не первый случай, когда на семейном захоронении Валдиса произошли изменения без его ведома. Место, где были похоронены его дед и отец, также было перенесено. Администрация кладбища пообещала решить эту проблему после устранения первой ошибки.

Валдис обратился в Бюро омбудсмена, так как за два года перезахоронение так и не было проведено, хотя обещали, что это произойдет до 1 октября этого года.

Представитель Управления кладбищами Риги Гинтс Зела извинился перед Валдисом. Он объяснил, что ошибка произошла из-за отсутствия опознавательных знаков как на семейной могиле Валдиса, так и на могиле постороннего человека.

Администрация кладбища пыталась связаться с мужчиной, который указал неправильное место захоронения, но он не отзывается. Его согласие необходимо для проведения перезахоронения.

В настоящее время администрация кладбища надеется, что родственник похороненной женщины выйдет на связь, но уже готовится к судебным разбирательствам.

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