Почти два года назад Валдис, житель Риги, пришел ухаживать за семейными могилами на кладбище Матиса, и его глаза расширились от шока. Там, где когда-то была похоронена дочь его брата, теперь лежала в земле чужая женщина, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ На семейном захоронении рижанина похоронили чужого человека
Увидев, что на месте семейного захоронения похоронен посторонний человек, Валдис обратился в администрацию кладбища.
Ему объяснили, что захоронение неизвестной женщины произошло, когда кладбище было покрыто толстым слоем снега. По этой причине родственник умершей женщины перепутал и указал место семейного захоронения Валдиса как свое.
Валдис убежден, что виновата заведующая кладбищем, которая не проверила информацию и доверилась родственнику покойной.
Кстати, это не первый случай, когда на семейном захоронении Валдиса произошли изменения без его ведома. Место, где были похоронены его дед и отец, также было перенесено. Администрация кладбища пообещала решить эту проблему после устранения первой ошибки.
Валдис обратился в Бюро омбудсмена, так как за два года перезахоронение так и не было проведено, хотя обещали, что это произойдет до 1 октября этого года.
Представитель Управления кладбищами Риги Гинтс Зела извинился перед Валдисом. Он объяснил, что ошибка произошла из-за отсутствия опознавательных знаков как на семейной могиле Валдиса, так и на могиле постороннего человека.
Администрация кладбища пыталась связаться с мужчиной, который указал неправильное место захоронения, но он не отзывается. Его согласие необходимо для проведения перезахоронения.
В настоящее время администрация кладбища надеется, что родственник похороненной женщины выйдет на связь, но уже готовится к судебным разбирательствам.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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