В Канаде запретили несколько сотен моделей боевого оружия; его передадут Украине

Запрет был объявлен накануне 35-й годовщины нападения на феминисток. 6 декабря 1989 года 14 женщин были убиты в результате нападения на Монреальский политехнический институт, которое глубоко травмировало психику нации.

"Чтобы почтить память [женщин], погибших в массовых расстрелах, мы должны принять меры по контролю за оружием и запретить доступ к оружию, которое использовалось для совершения этих ужасных преступлений", - заявил на пресс-конференции министр общественной безопасности Доминик Леблан.

"Наша цель обеспечить, чтобы ни одна община, ни одна семья в Канаде не была разрушена в результате массовых расстрелов", - сказал министр.

Стрельба в Канаде происходит реже, чем в США, однако статистика преступности свидетельствует, что последние 10 лет в стране стабильно росло количество преступлений, совершенных при помощи огнестрельного оружия.

В 2022 году в Канаде произошло 1400 обстрелов - 36,7 инцидента на 100 000 человек.

В 2020 году в Канаде было запрещено 1500 моделей боевого оружия после стрельбы, в результате которой были убиты 22 человека в провинции Новая Шотландия.

После сообщения в четверг канадцы больше не смогу покупать, продавать или экспортировать более 1800 моделей оружия.

Подсчитано, что в обороте находится 14,5 тысяч единиц такого огнестрельного оружия. Владельцы до октября 2025 года могут его сдать, получив за это компенсацию.

Министр обороны Билл Блэр объявил, что Оттава будет сотрудничать с дистрибьюторами и оружейными магазинами, чтобы отправить это оружие из Канады в Украину для использования в борьбе против России.

"Каждая ничтожная помощь, которую мы можем предложить украинцам - это шаг к их победе", - сказал министр.

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