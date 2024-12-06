Идет третий день обсуждения бюджета. Министры и депутаты коалиции непривычно активны

Бюджет обсуждается уже третий день. Министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"), министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные"), министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян), министр образования Анда Чакша ("Новое Единство"), министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"), министр сельского хозяйства Армандс Краузе (Союз зеленых и крестьян) и министр внутренних дел Рихардс Козловскис ("Новое Единство") неоднократно поднимались на трибуну, чтобы защитить свои отрасли и объяснить, почему предложения оппозиции не поддерживаются.