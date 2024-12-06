Эстонские ракеты будут производить в Латвии сотнями в неделю уже в 2025 году; тестировать - в Украине

Производитель вооружений Frankenburg Technologies, куда ушли работать и бывший канцлер Минобороны Эстонии Кусти Сальм и бывший глава Сил обороны Мартин Херем, обещает уже в 2025 году наладить производство на уровне несколько сотен ракет в неделю.

"Frankenburg планирует на начальном этапе производить несколько десятков ракет в неделю, а к третьему кварталу выйти на объем производства в несколько сотен ракет еженедельно", - в пятницу 6 декабря сообщает Rus.ERR со ссылкой на компанию.

Кусти Сальм, занимающий пост гендиректора предприятия, уточнил, что соглашение на проведение испытаний в Украине уже достигнуто, а сама технология этих ракет для ПВО привлекла широкое внимание.

ERR напоминает, что ракеты Frankenburg Technologies считаются сравнительно недорогими. Используя искусственный интеллект, они могут сбивать дроны. В том числе такие, которые регулярно использует против Украины Россия.

Ранее Сальм сообщал, что производство будет развернуто в Латвии.

"Я не думаю, что многие латвийцы об этом знают, но Латвия имеет многолетний опыт ракетостроения. Один из ваших самых талантливых технических специалистов работает в этой области, и, на мой взгляд, крайне важно развиваться вместе с такими людьми", - отмечал в ноябре директор Frankenburg Technologies.

Месяц назад компания уточняла, что производство в Латвии начнется через полгода.

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