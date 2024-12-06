Сертификационный совет Латвийского общества врачей (LĀB) принял решение аннулировать оба медицинских сертификата скандально известного Эдгара Медниса, сообщает Латвийское телевидение (LTV).
У Эдгарса Медниса отозваны оба врачебных сертификата
Согласно решению LĀB, Меднис лишился сертификатов педиатра и гомеопата. Это означает, что теперь он может проводить лечение пациентов под наблюдением сертифицированного специалиста.
LĀB сообщило, что сертификационный совет направил решение самому Меднису, а также в учреждения, которые определены в нормативных актах как подлежащие информированию. Общество также предоставило учреждениям информацию о том, что решение выслано адресату, и о положении закона, согласно которому решение вступает в силу на седьмой день после его отправки.
Ранее сторонники Медниса также сообщали, что его лишили обоих сертификатов. В свою очередь LĀB отказывалось обнародовать информацию о решениях в отношении Медниса, ссылаясь на защиту личных данных.
Меднис и прежде периодически попадал в поле зрения общественности, но в последний раз он привлек к себе внимание, поставив под сомнение диагноз "дифтерия", поставленный в Детской клинической университетской больнице умершему 16 сентября четырехлетнему мальчику: об этой смерти Меднис написал, что она должна остаться на совести профессора Даце Завадской. При этом Меднис отметил, что у родителей есть "обоснованные опасения, что здоровью и жизни дочерей тоже может быть причинен вред, как это произошло с братиком, которого, по мнению родителей, "залечили" до смерти".
Эти заявления в адрес медиков вызвали возмущение у части общественности и резкую реакцию со стороны Детской больницы, призвавшей различные учреждения дать оценку действиям Медниса. Латвийская ассоциация педиатров потребовала приостановить действие сертификата Медниса.
LĀB также осудило эти высказывания. Помимо обсуждения вопроса о сертификатах Медниса, руководство общества обратилось в правоохранительные органы с просьбой оценить, можно ли считать публичные высказывания врача в социальных сетях языком ненависти. Государственная полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Медниса. В Госполиции заявили, что Уголовный закон предусматривает ответственность за клевету в отношении другого лица, а не учреждения или компании.
Меднис заявлял, что будет бороться за возвращение врачебного сертификата, если его отберут.
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