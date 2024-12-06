У Эдгарса Медниса отозваны оба врачебных сертификата

Согласно решению LĀB, Меднис лишился сертификатов педиатра и гомеопата. Это означает, что теперь он может проводить лечение пациентов под наблюдением сертифицированного специалиста.

LĀB сообщило, что сертификационный совет направил решение самому Меднису, а также в учреждения, которые определены в нормативных актах как подлежащие информированию. Общество также предоставило учреждениям информацию о том, что решение выслано адресату, и о положении закона, согласно которому решение вступает в силу на седьмой день после его отправки.

Ранее сторонники Медниса также сообщали, что его лишили обоих сертификатов. В свою очередь LĀB отказывалось обнародовать информацию о решениях в отношении Медниса, ссылаясь на защиту личных данных.