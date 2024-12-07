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В Канаде мужчина запрыгнул на белого медведя, чтобы защитить жену от нападения

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Белый медведь
Белый медведь Фото: stefanophotographer/Shutterstock

Можно сказать, что эпоха "принцев на белых конях" осталась в прошлом. Однако мужчина в отдаленных северных районах Канады буквально прыгнул на белого медведя, чтобы защитить свою жену от нападения, сообщает BBC со ссылкой на информацию полиции.

Неизвестный мужчина получил серьезные ранения, однако, как сообщает полиция, его жизнь вне опасности, и ожидается, что он полностью поправится.

Пара вышла из дома во вторник около 5:00 часов утра по местному времени, чтобы найти своих собак, но заметила медведя на подъездной дорожке. Тот бросился на женщину.

"Женщина упала на землю в тот момент, когда ее муж прыгнул на животное, чтобы отвлечь его от нападения", - сказано в заявлении полиции.

"После этого медведь напал на мужчину, нанеся ему серьезные, но не угрожающие жизни ранения руки и ноги", - добавили в полиции.

На место происшествия подоспел сосед с ружьем, который несколько раз выстрелил в сторону медведя. После этого животное отступило в близлежащий лес, где позже скончалось от полученных ран.

Мужчину доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Обычно белые медведи избегают людских поселений, предпочитая находиться в море, охотясь на тюленей. Однако из-за климатических изменений наблюдаются колебания температуры, которые приводят к разрушению льдов. В результате медведи начинают искать пищу на суше.

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