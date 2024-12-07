В Канаде мужчина запрыгнул на белого медведя, чтобы защитить жену от нападения

Неизвестный мужчина получил серьезные ранения, однако, как сообщает полиция, его жизнь вне опасности, и ожидается, что он полностью поправится.

Пара вышла из дома во вторник около 5:00 часов утра по местному времени, чтобы найти своих собак, но заметила медведя на подъездной дорожке. Тот бросился на женщину.

"Женщина упала на землю в тот момент, когда ее муж прыгнул на животное, чтобы отвлечь его от нападения", - сказано в заявлении полиции.

"После этого медведь напал на мужчину, нанеся ему серьезные, но не угрожающие жизни ранения руки и ноги", - добавили в полиции.

На место происшествия подоспел сосед с ружьем, который несколько раз выстрелил в сторону медведя. После этого животное отступило в близлежащий лес, где позже скончалось от полученных ран.

Мужчину доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Обычно белые медведи избегают людских поселений, предпочитая находиться в море, охотясь на тюленей. Однако из-за климатических изменений наблюдаются колебания температуры, которые приводят к разрушению льдов. В результате медведи начинают искать пищу на суше.

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