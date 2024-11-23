Видео В лесу на человека бежит медведь; охотники просят "не делать сенсации"

По мнению зоолога, в правила необходимо включить основные требования поведения при встрече с медведем.

"Я понял, что выстрел был сделан в воздух, и, возможно, это было самым правильным действием в данной ситуации. На мой взгляд, собаке, которая гонит медведя, следует запретить участвовать в охоте в будущем", - считает Янис Озолиньш.

Однако руководитель Латвийского союза охотников Янис Бауманис категорически не согласен с мнением о том, что собаке в дальнейшем следует запретить участвовать в охоте.

"Собака делала то, что должна делать охотничья собака - преследовала и облаивала животное", - подчеркивает Бауманис.

Он отмечает, что не имеет значения, лает ли собака на то животное, за которым идет охота, или на другое.

"Точно так же это мог быть лось в угодьях, где охота на лосей запрещена или уже закончились разрешения на их отстрел", - приводит пример представитель охотников.

"Не стоит превращать этот случай в сенсацию. Тут нет ничего чрезвычайного", - призывает Бауманис.

По его мнению, гораздо более опасные ситуации могут возникнуть весной, когда лесники или любые другие люди отправляются в лес и случайно подходят слишком близко к берлоге медведя, неумышленно разбудив его.

А летом медведя можно случайно встретить во время сбора ягод, и если это медведица с детенышами, то ситуация "может закончиться трагедией".