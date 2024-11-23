На этой неделе был опубликован видеоролик, на котором видно, как в лесу недалеко от Бирзгале во время охоты медведь бежит на человека. Это произошло после того, как охотничья собака подбежала к медведю и начала лаять на него. Исследователь бурых медведей, зоолог Янис Озолиньш, считает, что собака, лающая на медведя, не должна участвовать в охоте в будущем. Однако Латвийский союз охотников придерживается противоположного мнения. Об этом сообщает портал tv3.lv.
Видео ⟩ В лесу на человека бежит медведь; охотники просят "не делать сенсации"
Как сообщает описание происшествия на портале medibam.lv, во время загонной охоты недалеко охотник заснял момент, как медведь целенаправленно побежал на охотника, который в этот момент снимал происходящее.
На портале указано, что, выйдя из леса, медведь поднялся на задние лапы, осмотрелся вокруг, но затем к нему подбежала собака, начала бежать за ним и лаять.
Охотник снимал происходящее до того момента, как медведь начал к нему приближаться. Тогда он отложил камеру и выстрелил в воздух, что, по словам охотника, заставило животное изменить направление.
Портал tv3.lv обратился к ведущему исследователю Латвийского государственного института лесоведения Silava Янису Озолиньшу, чтобы уточнить, угрожал ли медведь в данной ситуации охотнику.
Исследователь отметил, что это "новая реальность" в Латвии, и охотникам, проводя охоты в местах обитания медведей, "придется с этим просто считаться".
"На охоте всегда много рисков, связанных с другими животными или неосторожными товарищами по охоте," - обращает внимание исследователь института Silava, подчеркивая, что именно поэтому существуют правила безопасности.
По мнению зоолога, в правила необходимо включить основные требования поведения при встрече с медведем.
"Я понял, что выстрел был сделан в воздух, и, возможно, это было самым правильным действием в данной ситуации. На мой взгляд, собаке, которая гонит медведя, следует запретить участвовать в охоте в будущем", - считает Янис Озолиньш.
Однако руководитель Латвийского союза охотников Янис Бауманис категорически не согласен с мнением о том, что собаке в дальнейшем следует запретить участвовать в охоте.
"Собака делала то, что должна делать охотничья собака - преследовала и облаивала животное", - подчеркивает Бауманис.
Он отмечает, что не имеет значения, лает ли собака на то животное, за которым идет охота, или на другое.
"Точно так же это мог быть лось в угодьях, где охота на лосей запрещена или уже закончились разрешения на их отстрел", - приводит пример представитель охотников.
"Не стоит превращать этот случай в сенсацию. Тут нет ничего чрезвычайного", - призывает Бауманис.
По его мнению, гораздо более опасные ситуации могут возникнуть весной, когда лесники или любые другие люди отправляются в лес и случайно подходят слишком близко к берлоге медведя, неумышленно разбудив его.
А летом медведя можно случайно встретить во время сбора ягод, и если это медведица с детенышами, то ситуация "может закончиться трагедией".
"Происходила законная охота с загонщиками, на которой в разрешенное время и в разрешенном месте охотились на разрешенных животных. Да, во время этой охоты оказалось, что в тех же угодьях находится медведь. Этого никто не мог предвидеть заранее. Сейчас медведи еще не находятся в зимней спячке, поэтому встреча с охотничьей собакой никакого вреда ему не причинила", - поделился руководитель Латвийского союза охотников.
Одновременно Бауманис отмечает, что в настоящее время люди довольно часто встречают медведей в лесу, однако такие встречи не фиксируются на камеру.
Он также прогнозирует, что с увеличением численности медведей в Латвии таких случаев будет все больше.
"Очень возможно, что рано или поздно произойдет случай, когда пострадают охотничьи собаки или люди, или какой-то медведь будет застрелен в целях самообороны", - сказал представитель охотников.
Он также подчеркивает, что охотник действовал правильно - сначала громко крикнул, а затем выстрелил в воздух.
"Ни общество, ни охотники не готовы подчинить свою повседневную жизнь растущему числу медведей в латвийских лесах. Да они и не должны!" - уверен Бауманис.
Видео: Медведь бежит на охотника
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