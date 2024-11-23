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Видео В лесу на человека бежит медведь; охотники просят "не делать сенсации"

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Медведь бежит на человека
Медведь бежит на человека Фото: Скриншот с www.youtube/Žurnāls Medības

На этой неделе был опубликован видеоролик, на котором видно, как в лесу недалеко от Бирзгале во время охоты медведь бежит на человека. Это произошло после того, как охотничья собака подбежала к медведю и начала лаять на него. Исследователь бурых медведей, зоолог Янис Озолиньш, считает, что собака, лающая на медведя, не должна участвовать в охоте в будущем. Однако Латвийский союз охотников придерживается противоположного мнения. Об этом сообщает портал tv3.lv.

Как сообщает описание происшествия на портале medibam.lv, во время загонной охоты недалеко охотник заснял момент, как медведь целенаправленно побежал на охотника, который в этот момент снимал происходящее.

На портале указано, что, выйдя из леса, медведь поднялся на задние лапы, осмотрелся вокруг, но затем к нему подбежала собака, начала бежать за ним и лаять.

Охотник снимал происходящее до того момента, как медведь начал к нему приближаться. Тогда он отложил камеру и выстрелил в воздух, что, по словам охотника, заставило животное изменить направление.

Портал tv3.lv обратился к ведущему исследователю Латвийского государственного института лесоведения Silava Янису Озолиньшу, чтобы уточнить, угрожал ли медведь в данной ситуации охотнику.

Исследователь отметил, что это "новая реальность" в Латвии, и охотникам, проводя охоты в местах обитания медведей, "придется с этим просто считаться".

"На охоте всегда много рисков, связанных с другими животными или неосторожными товарищами по охоте," - обращает внимание исследователь института Silava, подчеркивая, что именно поэтому существуют правила безопасности.

По мнению зоолога, в правила необходимо включить основные требования поведения при встрече с медведем.

"Я понял, что выстрел был сделан в воздух, и, возможно, это было самым правильным действием в данной ситуации. На мой взгляд, собаке, которая гонит медведя, следует запретить участвовать в охоте в будущем", - считает Янис Озолиньш.

Однако руководитель Латвийского союза охотников Янис Бауманис категорически не согласен с мнением о том, что собаке в дальнейшем следует запретить участвовать в охоте.

"Собака делала то, что должна делать охотничья собака - преследовала и облаивала животное", - подчеркивает Бауманис.

Он отмечает, что не имеет значения, лает ли собака на то животное, за которым идет охота, или на другое.

"Точно так же это мог быть лось в угодьях, где охота на лосей запрещена или уже закончились разрешения на их отстрел", - приводит пример представитель охотников.

"Не стоит превращать этот случай в сенсацию. Тут нет ничего чрезвычайного", - призывает Бауманис.

По его мнению, гораздо более опасные ситуации могут возникнуть весной, когда лесники или любые другие люди отправляются в лес и случайно подходят слишком близко к берлоге медведя, неумышленно разбудив его.

А летом медведя можно случайно встретить во время сбора ягод, и если это медведица с детенышами, то ситуация "может закончиться трагедией".

"Происходила законная охота с загонщиками, на которой в разрешенное время и в разрешенном месте охотились на разрешенных животных. Да, во время этой охоты оказалось, что в тех же угодьях находится медведь. Этого никто не мог предвидеть заранее. Сейчас медведи еще не находятся в зимней спячке, поэтому встреча с охотничьей собакой никакого вреда ему не причинила", - поделился руководитель Латвийского союза охотников.

Одновременно Бауманис отмечает, что в настоящее время люди довольно часто встречают медведей в лесу, однако такие встречи не фиксируются на камеру.

Он также прогнозирует, что с увеличением численности медведей в Латвии таких случаев будет все больше.

"Очень возможно, что рано или поздно произойдет случай, когда пострадают охотничьи собаки или люди, или какой-то медведь будет застрелен в целях самообороны", - сказал представитель охотников.

Он также подчеркивает, что охотник действовал правильно - сначала громко крикнул, а затем выстрелил в воздух.

"Ни общество, ни охотники не готовы подчинить свою повседневную жизнь растущему числу медведей в латвийских лесах. Да они и не должны!" - уверен Бауманис.

Видео: Медведь бежит на охотника

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