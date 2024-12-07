Латвия отказала в убежище сотруднику российского банка

В марте прошлого года гражданин России подал заявление о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии.

Мужчина указал, что в России он подвергается дискриминационным преследованиям по политическим мотивам, а также из-за принадлежности к определенной социальной группе - руководители и сотрудники крупных российских компаний. Также против него было выдвинуто сфабрикованное обвинение в растрате с целью получения конфиденциальной информации о совладельцах банка и дачи ложных показаний против них.

Мужчина утверждал, что не может воспользоваться защитой своей страны гражданства, а также не имеет возможности вернуться в Россию, где его жизнь, здоровье и свобода находятся под реальной угрозой.

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) этим летом приняло решение отказать в предоставлении убежища. В частности, в решении PMLP говорится, что обстоятельства, выявленные в рамках уголовного дела, связаны с периодом, когда заявитель занимал должность директора департамента проектного финансирования банка.