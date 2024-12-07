Латвия отказала в убежище сотруднику российского коммерческого банка, который утверждал, что подвергся дискриминационному преследованию в РФ по политическим мотивам, говорится в общедоступном приговоре суда.
Латвия отказала в убежище сотруднику российского банка
В марте прошлого года гражданин России подал заявление о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии.
Мужчина указал, что в России он подвергается дискриминационным преследованиям по политическим мотивам, а также из-за принадлежности к определенной социальной группе - руководители и сотрудники крупных российских компаний. Также против него было выдвинуто сфабрикованное обвинение в растрате с целью получения конфиденциальной информации о совладельцах банка и дачи ложных показаний против них.
Мужчина утверждал, что не может воспользоваться защитой своей страны гражданства, а также не имеет возможности вернуться в Россию, где его жизнь, здоровье и свобода находятся под реальной угрозой.
Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) этим летом приняло решение отказать в предоставлении убежища. В частности, в решении PMLP говорится, что обстоятельства, выявленные в рамках уголовного дела, связаны с периодом, когда заявитель занимал должность директора департамента проектного финансирования банка.
Не согласившись с решением PMLP, мужчина обратился суд с просьбой предоставить ему статус беженца или альтернативный статус.
Он утверждал в суде, что его можно считать жертвой политических преследований из-за незаконного захвата его имущества, с использованием "заказных уголовных дел", а также политики российских властей в рамках так называемой "чистки банковского сектора".
Почти все крупные акционеры, руководители и ключевые сотрудники банков, подвергшихся "чистке", якобы вовлечены в уголовное преследование.
Суд не сомневался, что в России в целом существует политически мотивированное преследование людей, включая представителей оппозиции.
Однако, оценивая объяснения заявителя относительно процесса национализации банка и последующего интереса государственных властей к нему, суд не установил связи между его уголовным преследованием и политическими мотивами.
Учитывая вышеизложенное, в конце ноября суд отклонил заявление мужчины о выдаче статуса беженца или альтернативного статус в Латвии.
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