Латвийский мультфильм "Поток" завоевал европейский "Оскар"

На этот приз также претендовали чешский Living large Кристины Дуфковой, швейцарский Savages Клода Барраса, испанский Sultana's Dream Исабель Эргер, и тоже испанский также They Shot the Piano Player Фернандо Труэбы и Хавьера Марискала.

Зилбалодис выразил радость, что "Поток" продолжает получать признание зрителей и профессионалов индустрии.

Продюсер "Потока" Матисс Кажа отмечает, что мультфильм получил около 20 международных наград на кинофестивалях во Франции, Канаде, Мексике, Австралии, Китае, Польше и других странах, с 30 октября демонстрируется в кинотеатрах Франции, а с 22 ноября - в США.

"Поток" также является латвийским кандидатом на премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

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