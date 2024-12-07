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Латвийский мультфильм "Поток" завоевал европейский "Оскар"

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Кадр из мультфильма Flow
Кадр из мультфильма Flow Фото: Publicitātes foto

В субботу в Люцерне, Швейцария, на церемонии вручения наград Европейской киноакадемии приз лучшему анимационному полнометражному фильму получил мультфильм латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса "Поток".

На этот приз также претендовали чешский Living large Кристины Дуфковой, швейцарский Savages Клода Барраса, испанский Sultana's Dream Исабель Эргер, и тоже испанский также They Shot the Piano Player Фернандо Труэбы и Хавьера Марискала.

Зилбалодис выразил радость, что "Поток" продолжает получать признание зрителей и профессионалов индустрии. 

Продюсер "Потока" Матисс Кажа отмечает, что мультфильм получил около 20 международных наград на кинофестивалях во Франции, Канаде, Мексике, Австралии, Китае, Польше и других странах, с 30 октября демонстрируется в кинотеатрах Франции, а с 22 ноября - в США.

"Поток" также является латвийским кандидатом на премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

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