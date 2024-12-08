По данным Flightradar24, самолет "Ил-76Т" начал стремительную посадку в районе города Тартус.

Самолет пропал в тот момент, когда находился на высоте 495 метров над уровнем моря. СМИ не исключают версию о том, что воздушное судно потерпело крушение, однако есть вероятность, что пилот отключил датчики самолета перед посадкой.

Сирийские СМИ пишут, что накануне исчезновения самолета Асада в окрестностях Хомса прогремел мощный взрыв. Действительно ли Асад находился в самолете, не подтверждено.

Как сообщалось, глава активистской организации Syrian Observatory for Human Rights Рами Абдельрахман сказал агентству AFP, что Асад покинул Сирию через аэропорт Дамаска до того, как его покинули силы безопасности режима.

Премьер-министр Мухаммад аль-Джалали в воскресенье выразил готовность сотрудничать с "любым руководством, выбранным сирийским народом".

Лидер крупнейшей повстанческой группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Мухаммад аль-Джулани запретил вооруженным боевикам приближаться к властям страны, отметив, что они останутся в ведении прежнего премьер-министра до их официальной передачи под контроль повстанцев.

Джолани также запретил стрелять в воздух.

Президент США Джо Байден пристально следит за ситуацией в Сирии, сообщил Белый дом.

"Президент Байден и его команда пристально следят за чрезвычайными событиями в Сирии и поддерживают постоянный контакт с региональными партнерами", - заявил пресс-представитель Совета национальной безопасности Шон Савет.

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