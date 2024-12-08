"Кровавого режима Асада больше нет. В то время как сирийскому народу предстоит преодолеть множество трудностей и неопределенностей, мы празднуем гибель диктатора. Это также сигнал для других автократов: вы гораздо более уязвимы, чем думаете - а также стратегический удар по России и Ирану. Неплохой день", - написал президент Латвии.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в воскресенье, 8 декабря, также приветствовала свержение сирийского диктатора Башара Асада и подчеркнула, что это показывает слабость его сторонников - России и Ирана.

"Конец диктатуры Асада - позитивное и долгожданное событие. Оно также показывает слабость сторонников Асада - России и Ирана", - написала Каллас в соцсети Х.

Она добавила, что приоритетом ЕС является "обеспечение безопасности" в регионе, и пообещала сотрудничать со "всеми конструктивными партнерами" в Сирии и во всем регионе.

"Процесс восстановления Сирии будет долгим и трудным, и все стороны должны быть готовы к конструктивному взаимодействию", - сказала она.