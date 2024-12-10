Просроченные права: что нужно знать о новых правилах замены?

В новых правилах сказано, если срок прав истек три или более лет назад, то чтобы их продлить, нужно снова сдавать экзамен по теории и экзамен по вождению.

"Что мы повседневно видим в CSDD - часто права приходят продлить те, у кого срок этих прав закончился уже какое-то время назад. Нередко бывали случаи, когда срок действия прав истек более 10 лет назад! И конечно, появляются вопросы о влиянии на безопасность движения. Есть ли у человека, который очень долго не сидел за рулем, все еще эти навыки и знания, чтобы водить машину без угрозы для себя и других?" - говорит руководитель департамента квалификации CSDD Юрис Тетерис.

В Министерстве сообщения также отметили, что прислушались к экспертам, которые утверждали, что, если долго не водить, то теряются навыки вождения.

"Если у человека было удостоверение категории C или D, то есть права на вождение грузовика или автобуса, то для обновления удостоверения хватит и экзамена по категории B. Чтобы просто убедиться в знаниях и навыках вождения", - сообщил Юрис Тетерис.

Если же просрочены права на мотоцикл и квадроцикл, то сдавать нужно на эти категории.

Экзамены сдавать не нужно только тем, у кого есть действующее водительское удостоверение другой страны, выданное не более трех лет назад.

В CSDD нет данных, скольких жителей коснутся новые правила.

Стоимость теоретического экзамена составляет 11,40 евро, а практического - 44,60 евро.

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