Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал российского диктатора Владимира Путина принять меры для немедленного прекращения огня в Украине, а также допустил возможность выхода США из НАТО, сообщает AFP.
Трамп призвал Путина добиваться прекращения огня в Украине; допускает выход США из НАТО
"[Президент Украины Владимир] Зеленский и Украина хотели бы договориться и прекратить это безумие", - написал в соцсетях Трамп, который официально вступит в должность президента США 20 января.
На своей платформе Truth Social Трамп написал, что Киев хотел бы договориться, добавив, что "должно быть незамедлительное перемирие и должны начаться переговоры".
"Я хорошо знаю Владимира. Это его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!" - добавил Трамп, указав на попытки Китая быть посредником, что многие на Западе считают благоприятным для России.
Несмотря на то, что Трамп ранее уже заявлял, что он хотел бы добиться быстрого перемирия в Украине, в воскресенье его предложение было сформулировано как прямой призыв к России.
В телевизионном интервью, показанном в воскресенье, он выразил готовность сократить военную помощь Украине и добиваться выхода США из НАТО. Такая возможность вызывает беспокойство у Украины, союзников по НАТО и многих людей из структур национальной безопасности США.
На вопрос передачи NBC Meet the Press, ведет ли он активную работу над окончанием войны в Украине, Трамп ответил утвердительно.
Он отказался отвечать, говорил ли после победы на президентских выборах в ноябре с Путиным. "Я ничего не хочу про это говорить, так как не хочу делать ничего, что может замедлить переговоры", - сказал Трамп.
Призыв Трампа к немедленному прекращению огня вышел за рамки публичных политических позиций администрации нынешнего президента США Джо Байдена и Украины и вызвал осторожную реакцию Зеленского. Он также знаменует собой необычайно глубокую попытку Трампа до своей инаугурации решить один из крупнейших глобальных кризисов, с которым столкнулась администрация Байдена.
В выходные Трамп присутствовал на торжественном открытии собора Парижской Богоматери после пяти с половиной лет ремонтных работ после пожара 2019 года. В Париже у него состоялась трехсторонняя встреча с Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Зеленский назвал свой субботний разговор с Трампом конструктивным, но не сообщил дальнейших подробностей, предупредив при этом, что Украине нужен "справедливый и стабильный мир, который россияне не разрушат за несколько лет".
"Когда мы говорим об эффективном мире с Россией, мы должны в первую очередь говорить об эффективных гарантиях мира. Украинцы хотят мира больше, чем кто-либо другой. Россия принесла войну в нашу страну", - заявил он в воскресенье на платформе Telegram.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на пост Трампа, подтвердив давнюю позицию Москвы о том, что она открыта для переговоров с Украиной. Песков сослался на указ Зеленского, изданный в октябре 2022 года, в котором говорилось, что никакие переговоры невозможны, пока Путин занимает пост российского лидера.
Этот указ был издан после того, как Путин объявил четыре оккупированных региона Украины частью России, что Киев и Запад признали явным нарушением суверенитета Украины.
Быстрая реакция Украины и России на заявление Трампа показывает, насколько серьезно они восприняли идею будущего президента США.
И Трамп, и президент Байден в эти выходные указали на участие России в Сирии, откуда российские войска в основном ушли, в то время как сирийские повстанцы свергли президента союзной России страны, как на свидетельство того, насколько война в Украине истощила ресурсы России.
В воскресенье Байден заявил в Белом доме, что сопротивление Украины "сделало Россию неспособной защитить своего ключевого союзника на Ближнем Востоке".
Администрация Байдена и другие сторонники Украины стремятся не допустить, чтобы на Украину было оказано давление с целью заставить ее немедленно прекратить огонь. Союзники Украины опасаются, что быстрое соглашение будет достигнуто в основном на выгодных для России условиях, что, скорее всего, вынудит Украину пойти на болезненные уступки и позволит России возобновить войну, как только она вновь увеличит свою военную мощь.
В пятницу в интервью телеканалу NBC Трамп неоднократно предупреждал союзников по НАТО, что не считает сохранение членства США в западном военном альянсе само собой разумеющимся во время своего второго срока.
Трамп давно жалуется на то, что правительства Европы и Канады, членов блока взаимной обороны, пользуются военными расходами США, самого мощного партнера НАТО. НАТО и правительства ее членов утверждают, что большинство стран блока в настоящее время выполняют добровольные целевые показатели военных расходов отчасти благодаря давлению со стороны Трампа во время его первого срока.
Отвечая на вопрос, будет ли он рассматривать возможность выхода из НАТО, Трамп сказал, что этот вопрос остается открытым.
"Если они платят по счетам и если я считаю, что они относятся к нам справедливо, то я бы точно остался в НАТО", - сказал он.
Однако на вопрос, выйдут ли США из альянса, если этого не произойдет, Трамп ответил: "Абсолютно точно. Да, абсолютно точно".
"Возможно", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, следует ли Украине готовиться к возможному сокращению помощи со стороны США.
Американское оружие и другая военная поддержка имеют решающее значение для усилий Украины по противостоянию российскому вторжению, и Байден увеличил помощь Украине перед уходом с поста президента.
Министр обороны Ллойд Остин в субботу объявил о выделении еще почти миллиарда долларов (945 миллионов евро) на долгосрочную поддержку Украины.
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