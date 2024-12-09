Трамп призвал Путина добиваться прекращения огня в Украине; допускает выход США из НАТО

Он отказался отвечать, говорил ли после победы на президентских выборах в ноябре с Путиным. "Я ничего не хочу про это говорить, так как не хочу делать ничего, что может замедлить переговоры", - сказал Трамп.

Призыв Трампа к немедленному прекращению огня вышел за рамки публичных политических позиций администрации нынешнего президента США Джо Байдена и Украины и вызвал осторожную реакцию Зеленского. Он также знаменует собой необычайно глубокую попытку Трампа до своей инаугурации решить один из крупнейших глобальных кризисов, с которым столкнулась администрация Байдена.

В выходные Трамп присутствовал на торжественном открытии собора Парижской Богоматери после пяти с половиной лет ремонтных работ после пожара 2019 года. В Париже у него состоялась трехсторонняя встреча с Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский назвал свой субботний разговор с Трампом конструктивным, но не сообщил дальнейших подробностей, предупредив при этом, что Украине нужен "справедливый и стабильный мир, который россияне не разрушат за несколько лет".

"Когда мы говорим об эффективном мире с Россией, мы должны в первую очередь говорить об эффективных гарантиях мира. Украинцы хотят мира больше, чем кто-либо другой. Россия принесла войну в нашу страну", - заявил он в воскресенье на платформе Telegram.