Перевозка иммигрантов на поддельных авто полиции и погранохраны: задержаны граждане Украины

Служба уголовного розыска Даугавпилсского управления Госпогранохраны во время оперативных мероприятий в субботу в Медумской волости Аугшдаугавского края на автодороге Даугавпилс - Резекне - Острова задержала двух граждан Украины. Задержанные считаются руководителями группировки, организовавшей 8 октября и 1 ноября преступные действия, в которых использовались автомобили, своей расцветкой имитирующие машины полиции и погранохраны, и дублированными номерами транспортного средства.

Лица были задержаны в рамках начатого ранее уголовного процесса.

Как уже сообщалось, 8 октября Госполиция в сотрудничестве с Государственной погранохраной в ходе напряженной операции, объявив специальный план "Перехват", осуществляя непрерывное преследование от границы Латвии и Беларуси, задержала 46 нелегальных мигрантов и двух перевозчиков, которые для осуществления преступных действий использовали автомобиль, своей расцветкой имитирующий машину полиции, с дублированным номером транспортного средства.

В свою очередь, через три недели, 1 ноября, Госпогранохрана задержала 25 нелегальных мигрантов и двух перевозчиков, которые использовали для осуществления преступных действий автомобиль, своей расцветкой имитирующий машины погранохраны, с дублированным номером транспортного средства.

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